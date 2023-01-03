Йога со щенками всё популярнее в Великобритании

В этом зале в Манчестере идут занятия йогой. Но правильно выполнить асаны здесь – задача трудная,..
Дата загрузки: 2023-01-03
В этом зале в Манчестере идут занятия йогой. Но правильно выполнить асаны здесь – задача трудная, ведь повсюду бегают щенки американского булли. Им всего шесть недель, и очаровательные малыши запросто приковывают к себе внимание.
Впрочем, именно они звёзды этой тренировки. Организаторы решили совместить йогу с зоотерапией.
[Тайлер Уитворт, тренер]:
«Трудно сосредоточиться, потому что эти щенки очень милые. Невозможно не смотреть на них. Кроме того, они кусаются и забираются на людей, но это прекрасное испытание, во время которого учишься осознанно что-то делать. Но в целом это весёлая игра».
Ливерпуль стал первым британским городом, где увлеклись йогой со щенками. Вскоре она стала популярной в Манчестере, Лидсе, Бирмингеме и других местах.
[участница занятий]:
«Мне нравится йога, но мы пришли сюда из-за щенков. Очень хорошо, когда тренируешься, но обычно я этого не делаю, а щенки – это стимул».
[участница занятий]:
«Я почувствовала тепло внутри. Эти щенки очень милые, и я по-настоящему зарядилась энергией».
Щенков для занятий йогой дают в аренду заводчики собак. Для них это тоже выгодно, поскольку малыши привыкают к людям.
[Логу Прист, соучредитель компании Puppy Yoga]:
«Йога со щенками приносит пользу и самим щенкам, поскольку они научатся взаимодействовать с людьми до того, как попадут к новому хозяину».
Тренировка стоит 36 долларов. Длится час 15 минут. Начинается занятие знакомством со щенками. После тренировки остаётся время для селфи. Многие узнают о необычной йоге из социальных сетей.
Короткая ссылка на эту страницу: