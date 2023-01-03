В этом зале в Манчестере идут занятия йогой. Но правильно выполнить асаны здесь – задача трудная,..

Йога со щенками всё популярнее в Великобритании

В этом зале в Манчестере идут занятия йогой. Но правильно выполнить асаны здесь – задача трудная, ведь повсюду бегают щенки американского булли. Им всего шесть недель, и очаровательные малыши запросто приковывают к себе внимание.

Впрочем, именно они звёзды этой тренировки. Организаторы решили совместить йогу с зоотерапией.

[Тайлер Уитворт, тренер]:

«Трудно сосредоточиться, потому что эти щенки очень милые. Невозможно не смотреть на них. Кроме того, они кусаются и забираются на людей, но это прекрасное испытание, во время которого учишься осознанно что-то делать. Но в целом это весёлая игра».

Ливерпуль стал первым британским городом, где увлеклись йогой со щенками. Вскоре она стала популярной в Манчестере, Лидсе, Бирмингеме и других местах.

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[участница занятий]:

«Мне нравится йога, но мы пришли сюда из-за щенков. Очень хорошо, когда тренируешься, но обычно я этого не делаю, а щенки – это стимул». [участница занятий]:

«Я почувствовала тепло внутри. Эти щенки очень милые, и я по-настоящему зарядилась энергией».

Щенков для занятий йогой дают в аренду заводчики собак. Для них это тоже выгодно, поскольку малыши привыкают к людям.

[Логу Прист, соучредитель компании Puppy Yoga]:

«Йога со щенками приносит пользу и самим щенкам, поскольку они научатся взаимодействовать с людьми до того, как попадут к новому хозяину».

Тренировка стоит 36 долларов. Длится час 15 минут. Начинается занятие знакомством со щенками. После тренировки остаётся время для селфи. Многие узнают о необычной йоге из социальных сетей.

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