Как в деревьях делают дупла с помощью дрели-пылесоса

Австралиец Мэтт Стивенс спасает редкие виды животных и птиц, вырезая в деревьях дупла. Он биолог по..

Австралиец Мэтт Стивенс спасает редкие виды животных и птиц, вырезая в деревьях дупла. Он биолог по охране окружающей среды, поэтому знает, что фауна континента давно страдает от потери мест обитания и лесных пожаров.

Для создания уютных домиков Мэтт изобрёл специальный инструмент под названием Hollowhog. По его словам, естественным образом дупла формируются 70-120 лет. А его устройство справится за три минуты.

[Мэтт Стивенс, биолог]:

«Это высокоскоростная режущая головка с наконечниками из карбида вольфрама, которая вращается со скоростью около 11 000 оборотов в минуту. Он может всасывать всю древесную стружку. Через входное отверстие я могу вырезать вниз, вверх, вбок. В итоге получу углубление высотой 90 сантиметров и шириной 45 на 90 сантиметров. Это будет огромная полость с крошечным входом».

Имон Демпси раньше был лесорубом. Теперь сменил специализацию и занимается исключительно тем, что вырезает дупла.

[Имон Демпси, участник проекта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это действительно наполнило меня надеждой, что моя карьера не обязательно должна сводиться к рубке деревьев, и что у меня действительно есть потенциал, чтобы делать более экологичные вещи, иметь более положительное воздействие на окружающую среду».

Напротив полостей также устанавливают камеры. Они доказывают, что домики оказались удобными для многих животных. Среди них попугаи и сумчатые. Внутрь заглядывали также ящерицы и вараны.

Стивенс надеется, что его изобретение поможет природе Австралии выжить, и что процесс вымирания видов замедлится.

[Мэтт Стивенс, биолог]:

«Я вижу дупло и знаю, что даже после того, как я умру, может быть, через 300 лет, дупло, которое мы вырезали сегодня, всё ещё будет работать, оно всё ещё будет домом для дикой природы».

Сегодня в Австралии уже вырезали тысячи дупел с использованием инструмента Hollowhog.

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