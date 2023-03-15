Луиза и её дочь несут пищевые отходы в новое устройство для органики, установленное в их высотном..

Пищевые отходы в Мельбурне сушат и перерабатывают в удобрение

[Луиза, жительница Мельбурна]:

«Это прекрасно, поскольку у нас нет места для компоста».

Луиза и её дочь несут пищевые отходы в новое устройство для органики, установленное в их высотном доме. Оно может навсегда избавить общественные пространства от зловонных мусорных баков.

Луиза использует промышленный дегидратор, который измельчает, нагревает и обрабатывает до 100 килограммов пищевых отходов за один раз.

[Хелен Стил, представительница EcoGuardians]:

«Мы можем сократить объёмы пищевых отходов на 80-85%».

Этот дегидратор – один из шести, установленных в многоквартирных домах Мельбурна. Сейчас они проходят испытания.

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Конечный продукт процесса дегидратации и переработки – удобрение, которое жители могут использовать в своих садах.

А это значит, что пищевые отходы больше не отправляются на свалку.

Процесс переработки в дегидраторе занимает около восьми часов и охватывает большинство органических отходов.

Это намного быстрее, чем обычное компостирование.

[Салли Капп, лорд-мэр Мельбурна]:

«Это новое испытание – первое в своём роде в Австралии. 84% жителей нашего муниципалитета живут в многоэтажных домах, и чтобы решить проблему с отходами в Мельбурне, нужно сосредоточиться на высотных зданиях».

В Австралии около 40% органических отходов отправляются на свалки. И большая их часть образуется в высотных зданиях, где не так много зелёных насаждений.

Если тестирование систем окажется успешным, местные власти обещают расширить проект.

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