Пищевые отходы в Мельбурне сушат и перерабатывают в удобрение

Луиза и её дочь несут пищевые отходы в новое устройство для органики, установленное в их высотном..
Дата загрузки: 2023-03-16
[Луиза, жительница Мельбурна]:
«Это прекрасно, поскольку у нас нет места для компоста».
Луиза использует промышленный дегидратор, который измельчает, нагревает и обрабатывает до 100 килограммов пищевых отходов за один раз.
[Хелен Стил, представительница EcoGuardians]:
«Мы можем сократить объёмы пищевых отходов на 80-85%».
Этот дегидратор – один из шести, установленных в многоквартирных домах Мельбурна. Сейчас они проходят испытания.
Конечный продукт процесса дегидратации и переработки – удобрение, которое жители могут использовать в своих садах.
А это значит, что пищевые отходы больше не отправляются на свалку.
Процесс переработки в дегидраторе занимает около восьми часов и охватывает большинство органических отходов.
Это намного быстрее, чем обычное компостирование.
[Салли Капп, лорд-мэр Мельбурна]:
«Это новое испытание – первое в своём роде в Австралии. 84% жителей нашего муниципалитета живут в многоэтажных домах, и чтобы решить проблему с отходами в Мельбурне, нужно сосредоточиться на высотных зданиях».
В Австралии около 40% органических отходов отправляются на свалки. И большая их часть образуется в высотных зданиях, где не так много зелёных насаждений.
Если тестирование систем окажется успешным, местные власти обещают расширить проект.
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