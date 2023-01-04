Болгария получила доступ к газотранспортной системе Турции

Болгария получила доступ к терминалам сжиженного газа и к газотранспортной системе Турции. Соглашение подписали в Софии..
Дата загрузки: 2023-01-04
[Фатих Дёнмез, министр энергетики Турции]:
«Срок действия этого контракта – 13 лет. В этот период можно будет поставлять полтора миллиарда кубометров природного газа в год. Это соглашение повысит надёжность поставок газа в Болгарию, а также в Европу».
Соглашение решит проблему отсутствия в Болгарии необходимой инфраструктуры для разгрузки сжиженного природного газа.
[Росен Христов, министр энергетики Болгарии]:
«Благодаря этому договору мы обеспечиваем возможность покупать газ у всех мировых производителей и разгружать его в Турции, что наилучшим образом подходит для Болгарии с точки зрения логистики».
После этого энергоноситель по газотранспортной сети компании «Боташ» будет поставляться в Болгарию.
До апреля 2022 года София полностью зависела от поставок российского газа. Однако потом, следуя линии ЕС, она отказалась рассчитываться за него в рублях. Вслед за этим импорт из России прекратился.
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