Болгария получила доступ к газотранспортной системе Турции

Болгария получила доступ к терминалам сжиженного газа и к газотранспортной системе Турции. Соглашение подписали в Софии..

[Фатих Дёнмез, министр энергетики Турции]:

«Срок действия этого контракта – 13 лет. В этот период можно будет поставлять полтора миллиарда кубометров природного газа в год. Это соглашение повысит надёжность поставок газа в Болгарию, а также в Европу».

Болгария получила доступ к терминалам сжиженного газа и к газотранспортной системе Турции. Соглашение подписали в Софии между болгарской госкомпанией «Булгаргаз» и турецкой «Боташ». Энергоноситель будут импортировать через приёмные терминалы в Турции.

Соглашение решит проблему отсутствия в Болгарии необходимой инфраструктуры для разгрузки сжиженного природного газа.

[Росен Христов, министр энергетики Болгарии]:

«Благодаря этому договору мы обеспечиваем возможность покупать газ у всех мировых производителей и разгружать его в Турции, что наилучшим образом подходит для Болгарии с точки зрения логистики».

После этого энергоноситель по газотранспортной сети компании «Боташ» будет поставляться в Болгарию.

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До апреля 2022 года София полностью зависела от поставок российского газа. Однако потом, следуя линии ЕС, она отказалась рассчитываться за него в рублях. Вслед за этим импорт из России прекратился.

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