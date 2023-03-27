Сотни индийцев вооружились сетями и отправились на рыбалку в Мадурае. Здесь проходит фестиваль рыбной ловли. Его..

2000 индийцев вышли на рыбалку после сбора урожая риса

Сотни индийцев вооружились сетями и отправились на рыбалку в Мадурае. Здесь проходит фестиваль рыбной ловли. Его устраивают после сбора урожая риса. Этой традиции сотни лет.

Рыбалка начинается с раннего утра. Приезжают даже из соседних деревень.

[рыбак]:

«Все поймали уйму рыбы. Людей собралось много, но и водоём достаточно большой».

Почти каждый рыбак спешит похвастаться уловом.

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[рыбак]:

«Мы приходим сюда каждый год и на этот раз поймали крупную рыбу. Этот праздник посвящён хорошему урожаю».

В этом году в фестивале участвуют 2000 человек. Рыбу ловят даже женщины и дети. С пустыми руками никто не уходит.

В Мадурае с давних времён развито сельское хозяйство. В основном здесь выращивают рис. Также есть плантации хлопка и жасмина.

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