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2000 индийцев вышли на рыбалку после сбора урожая риса

2000 индийцев вышли на рыбалку после сбора урожая риса

Сотни индийцев вооружились сетями и отправились на рыбалку в Мадурае. Здесь проходит фестиваль рыбной ловли. Его..

Дата загрузки: 2023-03-27

2000 индийцев вышли на рыбалку после сбора урожая риса

Сотни индийцев вооружились сетями и отправились на рыбалку в Мадурае. Здесь проходит фестиваль рыбной ловли. Его устраивают после сбора урожая риса. Этой традиции сотни лет.

Рыбалка начинается с раннего утра. Приезжают даже из соседних деревень.

[рыбак]:
«Все поймали уйму рыбы. Людей собралось много, но и водоём достаточно большой».

Почти каждый рыбак спешит похвастаться уловом.

[рыбак]:
«Мы приходим сюда каждый год и на этот раз поймали крупную рыбу. Этот праздник посвящён хорошему урожаю».

В этом году в фестивале участвуют 2000 человек. Рыбу ловят даже женщины и дети. С пустыми руками никто не уходит.

В Мадурае с давних времён развито сельское хозяйство. В основном здесь выращивают рис. Также есть плантации хлопка и жасмина.
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