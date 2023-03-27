2000 индийцев вышли на рыбалку после сбора урожая риса

Сотни индийцев вооружились сетями и отправились на рыбалку в Мадурае. Здесь проходит фестиваль рыбной ловли. Его..
Дата загрузки: 2023-03-27
Сотни индийцев вооружились сетями и отправились на рыбалку в Мадурае. Здесь проходит фестиваль рыбной ловли. Его устраивают после сбора урожая риса. Этой традиции сотни лет.
Рыбалка начинается с раннего утра. Приезжают даже из соседних деревень.
[рыбак]:
«Все поймали уйму рыбы. Людей собралось много, но и водоём достаточно большой».
Почти каждый рыбак спешит похвастаться уловом.
[рыбак]:
«Мы приходим сюда каждый год и на этот раз поймали крупную рыбу. Этот праздник посвящён хорошему урожаю».
В этом году в фестивале участвуют 2000 человек. Рыбу ловят даже женщины и дети. С пустыми руками никто не уходит.
В Мадурае с давних времён развито сельское хозяйство. В основном здесь выращивают рис. Также есть плантации хлопка и жасмина.
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