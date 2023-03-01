Из-за засухи в Аргентине гибнут урожай и скот

В сухом поле на севере Аргентины фермер Густаво поднимает голову лежащей на жаре беременной коровы, чтобы..

В сухом поле на севере Аргентины фермер Густаво поднимает голову лежащей на жаре беременной коровы, чтобы уговорить её напиться. Говорит, что животное вряд ли сможет пережить худшую за десятилетия засуху в стране.

Как и многие другие фермеры, Густаво за последний год потерял почти все средства к существованию. Треть его 900 голов крупного рогатого скота погибла. Из-за нехватки дождей он также потерял большую часть своего урожая хлопка и кукурузы.

[Густаво Хьяилевра, фермер]:

«Мы никогда не думали, что засуха ударит по нам так сильно. Хуже всего то, что в 150 километрах от нас есть река Парана, которая несёт 23 000 кубометров пресной воды в секунду. Но вода загрязнена и мы её не используем».

Засуха в Аргентине имеет серьёзные последствия для мировых продовольственных рынков. Страна – крупнейший экспортёр соевого масла и шрота, а также третий по поставкам кукурузы. Также она продаёт много пшеницы и говядины.

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Теперь экспорт сокращается. Это, в свою очередь, подрывает способность Аргентины наращивать долларовые резервы. В итоге стране грозит растущий долг в условиях инфляции и бюджетного дефицита.

[Кристиан Руссо, экономист]:

«Надеюсь, мы ошибаемся, но эта засуха скоро не закончится. Пока не предвидится никакого климатического события, которое положило бы ей конец. Это самая сильная засуха за 60 лет».

В городке Сигенья фермер Андрес пытается спасти свои пастбища и ферму. Чтобы достать воду, он ездит по 50 километров туда и обратно на тракторе. Теперь планирует объявить себя банкротом.

[Андрес Бетихер, фермер]:

«Ферма очень ослабела. Это меня ранит и пугает. Засуха очень сильная, и она по нам больно бьёт».

Многие фермеры в этом районе, потеряв урожай кукурузы, пшеницы и сои, теперь переходят на более засухоустойчивый хлопок. Многие потеряли крупный рогатый скот, что угрожает сократить предложение говядины и привести к росту цен.

Правительство ввело некоторые налоговые льготы для фермеров. Впрочем, полномасштабной помощи пока не предвидится, поскольку государственная казна пустеет.

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