Аргентинцы всё больше ощущают влияние инфляции. Её уровень считается одним из самых высоких в мире. Ежегодный..

Аргентинцы жалуются на заоблачную инфляцию, которая приближается к 100%

Аргентинцы всё больше ощущают влияние инфляции. Её уровень считается одним из самых высоких в мире. Ежегодный рост цен приближается к 100%. Многие жалуются, что стоимость продуктов питания, газа и услуг намного превысила заработную плату.

При этом ожидается, что месячный темп роста инфляция увеличится примерно до 6%.

[Андреа Мендоса, жительница Буэнос-Айреса]:

«Покупки делаю только на неделю, поскольку много закупать больше не могу. Некоторые товары перестала покупать, потому что они очень подорожали. Я меняю привычки или покупаю, когда есть скидка».

Безудержный рост цен вынудил центральный банк поднять процентные ставки до умопомрачительных 75%. Это подорвало популярность левоцентристского правительства президента Альберто Фернандеса.

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Это также может сказаться на результатах предстоящих в октябре выборов. Пока, согласно опросам, лидирует консервативная оппозиция.

Многие аргентинцы винят в кризисе плохое управление экономикой.

[Жизелла Салуссо, жительница Буэнос-Айреса]:

«Правда в том, что я живу одним днём, ищу низкие цены, хожу на рынки. Мы ищем, где мясо дешевле, овощи дешевле, охотимся за онлайн-акциями, чтобы выжить». [Брайан Мулиане, житель Буэнос-Айреса]:

«Мы вынуждены оплачивать много всего, платить налоги. Они топят нас и не дают работать».

В 2022 году инфляция в Аргентине составила 95%. В этом, как ожидается, она может достичь трёхзначных показателей.

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