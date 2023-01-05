В Пакистане ограничили время работы рынков и торговых центров

Правительство Пакистана распорядилось закрывать все торговые центры и рынки к 20:30. Это одна из многих мер..
Дата загрузки: 2023-01-05
Валютные резервы Пакистана едва покрывают месячный объём импорта. При этом большая часть приходится на закупки энергии из-за рубежа. Одновременно задерживают средства, которые должны поступить в рамках программы Международного валютного фонда.
По словам министра обороны Пакистана, введут и ограничения на работу свадебных залов. Они должны будут закрываться к десяти вечера.
[Хаваджа Асиф, министр обороны Пакистана]:
«Это ограничение на закрытие рынков, ресторанов и свадебных залов поможет сэкономить 273 миллиона долларов».
Впрочем, в Лахоре, столице провинции Пенджаб, и Карачи, столице провинции Синд, рынки по-прежнему открыты до поздней ночи. Уличные торговцы отказываются выполнять требования. Говорят, что их бизнес разорится.
[Шейх Азим, продавец]:
«Основная работа приходится на период с восьми до десяти вечера. До этого мы сидим без дела. И именно в это время они говорят закрывать магазины. Мы не будем этого делать».
При этом премьер-министр распорядился, что начинать экономить энергию должны и все правительственные ведомства.
МВФ должен выделить транш Пакистану в размере миллиарда 100 миллионов долларов. Однако принятие решения затягивается из-за разногласий вокруг некоторых пунктов программы.
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