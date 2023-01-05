Правительство Пакистана распорядилось закрывать все торговые центры и рынки к 20:30. Это одна из многих мер..

В Пакистане ограничили время работы рынков и торговых центров

Правительство Пакистана распорядилось закрывать все торговые центры и рынки к 20:30. Это одна из многих мер в программе энергосбережения на фоне энергетического кризиса.

Валютные резервы Пакистана едва покрывают месячный объём импорта. При этом большая часть приходится на закупки энергии из-за рубежа. Одновременно задерживают средства, которые должны поступить в рамках программы Международного валютного фонда.

По словам министра обороны Пакистана, введут и ограничения на работу свадебных залов. Они должны будут закрываться к десяти вечера.

[Хаваджа Асиф, министр обороны Пакистана]:

«Это ограничение на закрытие рынков, ресторанов и свадебных залов поможет сэкономить 273 миллиона долларов».

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Впрочем, в Лахоре, столице провинции Пенджаб, и Карачи, столице провинции Синд, рынки по-прежнему открыты до поздней ночи. Уличные торговцы отказываются выполнять требования. Говорят, что их бизнес разорится.

[Шейх Азим, продавец]:

«Основная работа приходится на период с восьми до десяти вечера. До этого мы сидим без дела. И именно в это время они говорят закрывать магазины. Мы не будем этого делать».

При этом премьер-министр распорядился, что начинать экономить энергию должны и все правительственные ведомства.

МВФ должен выделить транш Пакистану в размере миллиарда 100 миллионов долларов. Однако принятие решения затягивается из-за разногласий вокруг некоторых пунктов программы.

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