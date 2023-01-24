В Хорватии замело снегом город Делнице

Это город Делнице в Хорватии, и его буквально завалило снегом. Люди с трудом пробираются через растущие..

Это город Делнице в Хорватии, и его буквально завалило снегом. Люди с трудом пробираются через растущие сугробы.

Местные жители говорят, что такого ещё не видели.

[местный житель]:

«Сам по себе снег нас не удивил, но удивило его количество, выпавшее за последние два-три дня. Подобное уже было в 2018-м, но сейчас его намного больше. И его не убрать, потому что некуда. Сам по себе снег – не вопрос. Куда бы ни пошёл, везде сугробы больше двух метров высотой». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я еле открыла входную дверь из-за сугроба перед ней. А вообще я снег люблю».

Делнице находится недалеко от границы со Словенией, вдали от побережья Адриатического моря.

Метеорологическое агентство Хорватии выпустило для региона предупреждение об опасности погодных условий. Из-за сугробов о обледенений на дорогах может быть нарушено движение транспорта.

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