Всё больше стран вводят ограничения для путешественников из Китая из-за вспышки COVID-19

Всё больше стран вводят или обсуждают ограничительные меры для путешественников из Китая в связи с масштабной..
Дата загрузки: 2023-01-05
Об ограничениях уже объявили США, Франция, Южная Корея и Великобритания. Япония также заявила, что ужесточит меры для путешественников из Китая, требуя отрицательных тестов на COVID до и после прибытия.
Кроме того, 4 января прошла встреча представителей органов здравоохранения ЕС. Они выдвинули ряд предложений. В том числе рекомендовали, чтобы все пассажиры на рейсах из Китая были в масках.
[Тим Макфи, представитель Еврокомиссии]:
«Меры также включат мониторинг сточных вод в самолетах, геномный надзор в аэропортах и повышенную бдительность ЕС в отношении тестирования и вакцинации. Мы также предлагаем обсуждение необходимости предварительно тестировать пассажиров из Китая перед вылетом».
Некоторые меры уже вводят. Так, в аэропорту Милана начали тестировать пассажиров, прибывающих из Пекина и Шанхая.
При этом Министерство иностранных дел Китая осудило такие ограничения, назвав их дискриминационными.
На прошлой неделе Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что пока не рекомендует принимать меры в отношении путешественников из Китая. Согласно его заявлению, штаммы, которые сегодня циркулируют в Китае, уже были в Европейском Союзе, и у граждан ЕС относительно высокий уровень вакцинации.
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