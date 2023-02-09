Сильные наводнения в Боливии, есть жертвы

В Боливии ливни вызвали сильные наводнения, которые затопили несколько провинций. Под водой оказались жилые дома и..
Дата загрузки: 2023-02-09
Сильно пострадал город Сан-Хулиан в департаменте Санта-Крус. Чтобы оценить ущерб, сюда прибыл президент Боливии Луис Арсе.
[Луис Арсе, президент Боливии]:
«Мы видели целиком затопленные дома. Видели животных, которые не могли забраться на возвышенности».
Местные власти сообщают о двоих погибших. Более 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
[Хулио Такана, житель Сан-Хуалиана]:
«Как и мы, многие семьи в Сан-Хулиане страдают из-за наводнения. Люди теряют урожай и то немногое, что смогли накопить за много лет стараний».
Центральные власти доставили в пострадавшие от наводнения департаменты Санта-Крус и Ла-Пас 140 тонн гуманитарной помощи.
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