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Сильные наводнения в Боливии, есть жертвы

Сильные наводнения в Боливии, есть жертвы

В Боливии ливни вызвали сильные наводнения, которые затопили несколько провинций. Под водой оказались жилые дома и..

Дата загрузки: 2023-02-09

Сильные наводнения в Боливии, есть жертвы
В Боливии ливни вызвали сильные наводнения, которые затопили несколько провинций. Под водой оказались жилые дома и сельскохозяйственные угодья.

Сильно пострадал город Сан-Хулиан в департаменте Санта-Крус. Чтобы оценить ущерб, сюда прибыл президент Боливии Луис Арсе.

[Луис Арсе, президент Боливии]:
«Мы видели целиком затопленные дома. Видели животных, которые не могли забраться на возвышенности».

Местные власти сообщают о двоих погибших. Более 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

[Хулио Такана, житель Сан-Хуалиана]:

«Как и мы, многие семьи в Сан-Хулиане страдают из-за наводнения. Люди теряют урожай и то немногое, что смогли накопить за много лет стараний».

Центральные власти доставили в пострадавшие от наводнения департаменты Санта-Крус и Ла-Пас 140 тонн гуманитарной помощи.
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