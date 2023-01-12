Тысячи болельщиков съехались в индийский город Каттак на церемонию открытия чемпионата мира по хоккею на траве..

В Индии открывается ЧМ по хоккею на траве 2023 года

[болельщик]:

«Мы очень гордимся тем, что чемпионат мира пройдёт в Индии и откроется в Каттаке в штате Одиша. Матчи также пройдут в Роуркеле и Бхубанешваре. Настроение приподнятое. Мы надеемся, что Индия выйдет в финал и выиграет трофей». [болельщик]:

«В наши дни в Одише увлекаются хоккеем даже больше, чем крикетом. Я слышал, что церемонию открытия посетят 40-45 тысяч болельщиков, а билеты на матчи почти распроданы». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Сегодня только церемония открытия, а матчи увидим позже, и это будет интересно. Очень волнуюсь».

Тысячи болельщиков съехались в индийский город Каттак на церемонию открытия чемпионата мира по хоккею на траве среди мужчин. Она пройдёт на стадионе «Барабати». Он один из старейших в стране.

Чемпионат мира продлится с 13 по 29 января. Матчи пройдут на стадионе «Калинга» в Бхубанешваре и на международной арене «Бирса Мунда» в Роуркеле. «Калинга» вмещает 16 тысяч зрителей, а «Бирса Мунда» больше 20 тысяч.

На турнире выступят 16 команд. Первый матч пройдёт между Аргентиной и ЮАР. Индийская команда на групповом этапе сыграет с Англией, Испанией и Уэльсом.

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