В Перу хоронят людей, погибших в стычках с полицией во время антиправительственных протестов. За последние дни..

В Перу хоронят погибших в результате стычек с полицией

В Перу хоронят людей, погибших в стычках с полицией во время антиправительственных протестов. За последние дни сообщили о 17 жертвах.

Эта вспышка насилия – худшая для андской страны более чем за 20 лет.

Протесты охватили Перу после отстранения от власти президента-социалиста Педро Кастильо в начале декабря. За всё время выступлений погибло 40 человек. Половина – в городе Хульяка, что в южном регионе Пуно на границе с Боливией.

Против смещения Кастильо выступило преимущественно бедное население. Многие из них обвиняют в гибели людей нынешнюю главу государства Дину Болуарте.

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[мать жертвы]:

«У моей младшей дочери было будущее. Она хотела посетить много стран. Она была психологом».

Педро Кастильо сместили с поста и арестовали после попытки незаконно распустить Конгресс. При этом армия говорит, что протестующие применяют оружие и самодельные взрывчатые вещества.

Сейчас в страну прибыли представители Межамериканской комиссии по правам человека. Они встретились с Болуарте, чей Кабинет недавно выдержал вотум доверия в Конгрессе. Они также встретятся с общественными организациями и родственниками жертв, прежде чем вынесут свою оценку.

Такого насилия в Перу не видели с 90-х годов прошлого века. Тогда в стране завершился конфликт между повстанческой группировкой «Сияющий путь» и правительством. За два десятилетия противостояния погибло или пропало без вести более 69 тысяч человек.

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