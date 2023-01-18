Как дружат немецкая овчарка и хорёк

Диана Гриб завела щенка овчарки по кличке Нова. Женщина хотела, чтобы щенок ладил со всеми животными, поэтому знакомила Нову с кошками, крысами и попугаями. Она научила собаку быть дружелюбной со всеми. Когда Нова выросла, Диана решила завести питомца, о котором всегда мечтала.



Женщина обратилась к заводчикам хорьков. Она хотела найти зверька, который ужился бы с собакой. В конце концов, Диана выбрала Пакко. Когда питомцы встретились, сразу поладили друг с другом. Пакко отправился осматривать дом, а Нова следовала за новым другом. Через несколько дней Пакко освоился и стал обращать внимание на Нову.



У собаки и хорька обнаружились общие черты: любопытство, игривость и смелость. Оба раньше встречались с другими животными. Теперь друзья вместе играют, гуляют и даже спят. «Иногда кажется, что у меня две собаки», – рассказала Диана. Однако главным в доме считает себя хорёк.

«Учитывая, что хорьки самоуверенные и упрямые, это вполне объяснимо. А Нова просто счастлива, что рядом с ней кто-то есть», – добавила она.

Диана рассказала, что прежде, чем завести зверька, много читала о хорьках. На сбор информации ушло полгода. «Нужно знать как создать безопасную обстановку в доме, разработать меню с сырыми продуктами, следить за их здоровьем и убирать за ними, – объяснила она. – Я до сих пор узнаю новое о нём каждый день».



Диана также предупредила, что хорьки не для всех. Они кусаются, давая знать таким образом, что им что-то не нравится. Так что если в доме маленькие дети, возможно, лучше не заводить хорька.

«Нова очень дружелюбная собака. Она очень терпелива и не сердится на Пакко, даже если он немного обижает её во время игры», – пояснила Диана.