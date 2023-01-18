Выставка детских педальных машинок проходит в Санкт-Петербурге

Почти столетняя история создания детских машинок уместилась в одном зале Русского музея в Санкт-Петербурге. Здесь представлены..

Почти столетняя история создания детских машинок уместилась в одном зале Русского музея в Санкт-Петербурге. Здесь представлены более 50 педальных автомобилей отечественного производства. Все они из личной коллекции петербуржца Вадима Кунина.

[Вадим Кунин, коллекционер]:

«Когда мне было четыре годика, родители на Новый год подарили мне детский педальный автомобиль. Это был «Москвич», который изготовили в Москве на заводе АЗЛК в 1984 году. И потом, когда, уже находясь в осознанном возрасте, я достал его из отцовского гаража, решил его восстановить».

Так Вадим заинтересовался педальными машинами отечественного производства и стал их собирать и реставрировать.

Жемчужина коллекции – вот этот ржавый автомобильчик марки ЗИС, сделанный почти 90 лет назад.

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[Вадим Кунин, коллекционер]:

«Он полностью в аутентичном состоянии. Его не тронула рука реставратора. Он сохранился благодаря тому, что у него сломался механизм педальный, и, видимо, не эксплуатировался».

Ещё один интересный экспонат – автомобиль «Мир» с алюминиевым кузовом, выпущенный в 70-х годах в Казахстане. Восстанавливали его в основном по фотографиям из Интернета.

Изначально педальные автомобили собирали на заводах тяжёлой промышленности. Их делали из материалов, которые использовали для строительства обычных машин и другой техники.

[Александр Баровский, искусствовед]:

«Каждый автор, кем бы он себя ни считал – инженером, художником, производственником, пытался найти какую-нибудь тему детскости. У него был свой образ детства, свой образ потребителя, ребёнка. И разными приёмами он использовал то какие-то тайнички, секретики, багажник, куда можно спрятать яблоко, звоночек, гудочек».

В конце 20-х годов детские педальные машинки были ещё не по карману большинству покупателей. Поэтому игрушки часто не продавали, а дарили детским садам и разным коллективам.

В 70-х стали доступнее дешёвые материалы, такие как пластик. Это позволило удешевить и детские автомобили. Их начали выпускать на многих заводах и в большом количестве.

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