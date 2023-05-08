Стрельба в торговом центре Техаса: жители Аллена поминают восьмерых погибших

Церковь в городе Аллен штата Техас полна посетителей. Здесь проходит служба в память о погибших в..
Дата загрузки: 2023-05-09
[Бейн Брукс, мэр Аллена]:
«Нам понадобится молитва. Пожалуйста, подумайте о наших семьях здесь, в нашем сообществе».
Вооружённый мужчина застрелил восьмерых человек и ранил не менее семи в оживлённом торговом центре города Аллен к северу от Далласа. Власти заявили, что нападавший действовал в одиночку. Его застрелил полицейский, который оказался в том районе.
[Брайан Харви, начальник полиции Аллена]:
«В 3:36 дня наш офицер был в торговом центре Allen Premium Outlets по другому вызову. Он услышал выстрелы, обнаружил стрелка и его нейтрализовал. Пока мы считаем, что стрелок действовал один».
Его мотивы остаются неизвестными. Сообщается, что не менее девяти раненых доставили в местные больницы. Двое скончались в реанимации. Трое находятся в критическом состоянии, а четверо – в стабильном.
Возраст пострадавших – от 5 лет до 61 года.
[Джонатан Бойд, глава пожарной службы Аллена]:
«Когда нам позвонили, мы начали операцию на случай активной атаки. Наши спасатели обнаружили на месте происшествия семь погибших. Мы доставили девять человек в больницы и районные травмпункты».
Кроме того, полиция близлежащего города Фриско тоже в штате Техас заявила, что поздно вечером в субботу она провела эвакуации в торговом центре Stonebriar. Оттуда также поступили сообщения о стрельбе. Впрочем, что именно там произошло, пока неясно.
Губернатор Техаса Грег Эбботт, назвал стрельбу «трагедией» и заявил, что штат готов предложить любую помощь, которая может понадобиться местным властям.
Массовая стрельба стала обычным явлением в Соединённых Штатах. В этом году произошло уже не менее 198 таких случаев. Это максимальный показатель с 2016 года.
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