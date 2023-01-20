Гигантский портрет Лионеля Месси появился на кукурузном поле в Аргентине

Портрет легендарного Лионеля Месси теперь можно увидеть с воздуха в аргентинской провинции Кордова. Эта необычная картина..
Дата загрузки: 2023-01-20
Идея принадлежит местному сельскохозяйственному инженеру Карлосу Фаричелли. Он поклонник аргентинского футболиста. К тому же недавно Месси привёл национальную сборную к победе на чемпионате мира в Катаре. Агроном решил с помощью искусства отблагодарить спортсмена.
Карлос запрограммировал посевные машины так, чтобы они сеяли семена в определённом количестве.
[Карлос Фаричелли, агроинженер]:
«Например, здесь посажено по три семени на метр. Но на области лица Месси было посеяно пять семян на метр. Потом кукуруза подросла, и мы сделали снимок с воздуха. На нём видно, что местами растения расположены ближе друг к другу, и земля менее заметна. Насыщенный зелёный цвет контрастирует с менее ярким цветом. Такое вот сельскохозяйственное искусство».
Фермеры поддержали идею агроинженера.
[Максимилиано Спинацце, фермер]:
«Для меня Месси непобедимый. И разве мы могли не выразить это таким образом, причём теперь, когда стали чемпионами мира? Я рад, что это можно отразить на наших полях».
Лионель Месси – нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Аргентины. Он считается одним из лучших футболистов всех времён. Ему принадлежат титулы олимпийского чемпиона, чемпиона Южной Америки и чемпиона мира. Он семикратный обладатель «Золотого мяча» и шестикратный – «Золотой бутсы».
В финале Кубка мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию со счётом 4:2 в серии послематчевых пенальти. Сам Месси забил на чемпионате семь мячей.
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