Французы протестуют против пенсионной реформы

Бутылки, петарды и мусорные баки летели в сторону полиции на улицах Парижа. В ответ правоохранители разгоняли..

Бутылки, петарды и мусорные баки летели в сторону полиции на улицах Парижа. В ответ правоохранители разгоняли людей дубинками и слезоточивым газом.

Во Франции вспыхнули массовые протесты против пенсионной реформы. Восемь крупнейших профсоюзов страны призвали людей выходить на улицы, чтобы выразить недовольство повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

19 января в стране закрылись многие начальные школы, ограничено движение железнодорожного и городского транспорта, в парижских аэропортах отменены рейсы.

В стране сократили производство электроэнергии. Кроме того, по сообщениям СМИ, в протестах участвует большинство сотрудников нефтеперерабатывающих заводов компании TotalEnergies.

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Ожидается, что протесты охватят до 200 городов Франции, и в них примут участие более миллиона человек.

На севере Франции выстроилась очередь из фур, поскольку протесты остановили паромное сообщение между британским Дувром и французским Кале. Это основной морской путь торговли между Великобританией и ЕС. Кале – также самый оживлённый грузовой порт Франции. Обрабатывает около 2 миллионов грузовиков в год.

Между тем, пенсионная реформа была одним из главных предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона. В четверг он ещё раз подтвердил, что не собирается отказываться от своих планов.

[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«В странах, где люди живут всё дольше, где мы создали сильные и справедливые системы социального обеспечения, основанные на равенстве между поколениями, становится всё меньше и меньше экономически активных людей и всё больше пенсионеров».

Помимо повышения пенсионного возраста, реформа также включит повышение минимального срока взносов в пенсионный фонд до 43 лет. При этом минимальная пенсия вырастет до 1200 евро в месяц.

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