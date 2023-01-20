Актёру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве. Прокуратура города Санта-Фе в округе Нью-Мексико заявила, что..

Актёру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве. Прокуратура города Санта-Фе в округе Нью-Мексико заявила, что собрала для этого достаточно улик.

Болдуин совершил фатальный выстрел в кинооператора украинского происхождения Галину Хатчинс во время съёмок вестерна «Ржавчина» в 2021 году. Болдуин выстрелил из реквизитного «Кольта» 45 калибра, в котором оказался боевой патрон.

Пуля попала в грудь Хатчинс. Рикошетом в плечо также был ранен режиссёр фильма Джоэл Соуза. Он выжил.

По словам Болдуина, он был уверен, что револьвер заряжен холостыми. Ассистент режиссёра Дэвид Холлс, передавший ему оружие, сказал «cold gun», то есть оружие безопасно.

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Холлс уже подписал соглашение о признании себя виновным в небрежном использовании смертельного оружия.

Обвинения в непредумышленном убийстве также предъявят менеджеру по оружейному реквизиту на съёмках Ханне Гутьеррес-Рид.

[Рейчел Фисет, адвокат по уголовным делам]:

«Они предъявляют обвинение трём людям. Один уже признал себя виновным. Теперь они концентрируются на Алеке Болдуине и оружейнице Гутьеррес».

В телеинтервью 2021 года Болдуин сказал, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, и что тот выстрелил после того, как он взвёл курок, репетируя ракурсы с Хатчинс.

При этом эксперты ФБР, проверив револьвер, сообщили, что он «функционировал нормально» и не стрелял без нажатия на спусковой крючок.

[Рейчел Фисет, адвокат по уголовным делам]:

«Всё для оружейницы и Алека Болдуина сводится к преступной небрежности и тому, что они проявили грубую небрежность в своих действиях».

Если обоих признают виновными, то им грозит срок до 18 месяцев лишения свободы и штраф в размере 5 тысяч долларов.

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