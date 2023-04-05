Дональду Трампу предъявили обвинения, он назвал себя жертвой

Бывший президент США Дональд Трамп 4 апреля не признал себя виновным в уголовном преступлении. Обвинения против..

[Дональд Трамп, экс-президент США]:

«Я никогда не думал, что подобное может произойти в Америке. Я никогда не думал, что это может случиться. Единственное преступление, которое я совершил, – это бесстрашная защита нашего народа от тех, кто стремится его уничтожить».

Бывший президент США Дональд Трамп 4 апреля не признал себя виновным в уголовном преступлении. Обвинения против него выдвинули в нью-йоркской прокуратуре. Вернувшись в свою резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич, он выступил перед сторонниками.

Обвинительное заключение из 34 пунктов подготовил прокурор Элвин Брэгг. В нём Трампа обвиняют в фальсификации деловых документов. Каждый пункт обвинения – уголовное преступление, которое влечёт за собой тюремное заключение на срок от одного до пяти лет.

Обвинения связаны с выплатой 130 тысяч долларов, которую сделал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Это якобы была плата за то, чтобы она не обнародовала информацию о предполагаемом романе, который у неё был с Трампом. Сам роман экс-президент отрицает.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Платёж был произведён за несколько недель до президентских выборов 2016 года. Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что Трамп сказал Коэну заплатить Дэниелс, а затем незаконно замаскировал эту выплату под ежемесячный аванс за юридические услуги. Это считается нарушением законов штата и федеральных законов о выборах.

В своем выступлении Трамп ещё раз заявил о своей невиновности, а также отметил, что прокурор сфабриковал дело, поэтому должен уволиться.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:

«Это фальшивое дело возбудили только для того, чтобы помешать предстоящим выборам 2024 года, и его следует немедленно закрыть. Немедленно».

Республиканцы и сторонники Трампа говорят, что судебную систему страны используют как оружие против политических оппонентов. Сам президент говорит, что дело Брэгга и ещё несколько других уголовных и гражданских расследований в отношении него – это «массовое вмешательство в выборы невиданных масштабов».

Ранее Трамп добровольно прибыл в офис Брэгга в автомобильном кортеже. Одновременно сторонники и противники экс-президента провели акцию протеста возле зала суда на Манхэттене.

Короткая ссылка на эту страницу: