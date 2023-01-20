В Риме попрощались с легендой итальянского кино Джиной Лоллобриджидой

Сотни людей пришли проводить в последний путь легенду итальянского кино Джину Лоллобриджиду. Актриса скончалась 16 января в возрасте 95 лет. Прощание с ней прошло в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто в Риме.

На похороны прибыли родственники, друзья и актёры. Некоторые прилетели из США.

[Дэниел Маквикар, актёр]:

«Для меня было большой честью работать с ней. Её игра осталась в истории Голливуда и кинематографа. Она посвятила искусству всю жизнь, и это отличный пример. Поэтому я, как и все сегодня, пришёл сюда отдать дань памяти».

Джина Лоллобриджида была актрисой, фотожурналистом и скульптором.

[Клаудио Тальенти, племянник актрисы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в итальянском городке Субьяко. В 44-м её семья переехала в Рим, и Лоллобриджида поступила в Институт изящных искусств, где изучала скульптуру.

Сниматься в кино начала в 46-м, причём только после уговоров матери. Первый успех ей принесла главная роль в фильме «Фанфан-тюльпан» французского кинорежиссёра Кристиан-Жака. Она также снялась в таких известных картинах, как «Самая красивая женщина в мире», «Собор Парижской Богоматери» и «Соломон и царица Савская».

Лоллобриджида играла вместе со многими знаменитыми актёрами, включая Шона Коннери, Берта Ланкастера, Тони Кёртиса и Хамфри Богарта.

[Мария Анджела Пекорини, подруга актрисы]:

«Для всего мира она была примадонной и красавицей. Она умела быть в центре внимания, сохраняя большое достоинство. Это, на самом деле, удивительно. И её уход – колоссальная потеря».

Кинокарьера актрисы почти оборвалась в 70-х. Она считала, что каждая следующая роль должна быть лучше предыдущей, но не видела подходящих для себя сценариев. Лоллобриджида увлеклась фотожурналистикой, стала проводить фотовыставки, а также работать в художественной мастерской, где создавала скульптуры.

Актрису похоронили в её родном городе Субьяко недалеко от Рима.

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