В Риме попрощались с легендой итальянского кино Джиной Лоллобриджидой

Сотни людей пришли проводить в последний путь легенду итальянского кино Джину Лоллобриджиду. Актриса скончалась 16 января..
Дата загрузки: 2023-01-20
На похороны прибыли родственники, друзья и актёры. Некоторые прилетели из США.
[Дэниел Маквикар, актёр]:
«Для меня было большой честью работать с ней. Её игра осталась в истории Голливуда и кинематографа. Она посвятила искусству всю жизнь, и это отличный пример. Поэтому я, как и все сегодня, пришёл сюда отдать дань памяти».
Джина Лоллобриджида была актрисой, фотожурналистом и скульптором.
[Клаудио Тальенти, племянник актрисы]:
«Она была удивительной женщиной, прекрасной художницей и актрисой. Она умела всё и была необыкновенной».
Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в итальянском городке Субьяко. В 44-м её семья переехала в Рим, и Лоллобриджида поступила в Институт изящных искусств, где изучала скульптуру.
Сниматься в кино начала в 46-м, причём только после уговоров матери. Первый успех ей принесла главная роль в фильме «Фанфан-тюльпан» французского кинорежиссёра Кристиан-Жака. Она также снялась в таких известных картинах, как «Самая красивая женщина в мире», «Собор Парижской Богоматери» и «Соломон и царица Савская».
Лоллобриджида играла вместе со многими знаменитыми актёрами, включая Шона Коннери, Берта Ланкастера, Тони Кёртиса и Хамфри Богарта.
[Мария Анджела Пекорини, подруга актрисы]:
«Для всего мира она была примадонной и красавицей. Она умела быть в центре внимания, сохраняя большое достоинство. Это, на самом деле, удивительно. И её уход – колоссальная потеря».
Кинокарьера актрисы почти оборвалась в 70-х. Она считала, что каждая следующая роль должна быть лучше предыдущей, но не видела подходящих для себя сценариев. Лоллобриджида увлеклась фотожурналистикой, стала проводить фотовыставки, а также работать в художественной мастерской, где создавала скульптуры.
Актрису похоронили в её родном городе Субьяко недалеко от Рима.
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