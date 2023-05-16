Как супруги помогают чужим домашним питомцам

Однажды Кеннет Гонсалвес зашёл в магазин. Он увидел местного жителя, который едва набрал денег, чтобы заплатить за банку кошачьего корма. Кенетт купил несколько банок корма и отдал их незнакомцу.

Этот случай не выходил у Кеннета из головы. Он искал в соцсетях информацию о том, где можно бесплатно получить корм для животных. Оказалось – нигде. Кеннет рассказал, что только иногда в продовольственных банках (благотворительные организации, предоставляющие продукты), бывает корм для животных.



Супруги Кеннет и Джилл решили открыть при своём фермерском киоске кладовую для животных. Они купили корм для кошек и собак и поставили шесть контейнеров. Владельцы животных, могли анонимно прийти и забрать корм. Кроме того, люди могли оставить еду для домашних питомцев.

Супруги создали страницы в соцсетях и поделились информацией с другими группами. «В начале мы даже не были уверены, нужна ли такая помощь», – вспоминает Джилл.



Новость о проекте быстро распространилась по району. На ферму люди стали присылать корм, игрушки и денежные пожертвования.

Кеннет и Джилл получили много откликов от людей, которым помогла их кладовая.

«Благодарю вас от всего сердца. Я не работаю уже больше месяца, у меня двухлетний питомец. Муж мало зарабатывает. Год был очень тяжёлым. Но благодаря помощи таких прекрасных людей, как вы, теперь мой пушистый малыш получает больше еды, и я –счастлива», – говорится в одном из сообщений.

«Мы с мужем недавно потеряли работу, – написано в другом отзыве. – Я хочу поблагодарить вас за помощь нашим питомцам… Спасибо большое».



Кладовая помощи животным работает 24 часа в сутки.