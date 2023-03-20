7000 квадратных метров пространства и грядки в 14 этажей. На этом бывшем складе в пригороде Копенгагена..

Датчанин основал вертикальную ферму и собирает 30 урожаев за год

7000 квадратных метров пространства и грядки в 14 этажей. На этом бывшем складе в пригороде Копенгагена расположилась вертикальная ферма. Появилась она три года назад. Но эффективной стала не сразу.

[Андерс Риеманн, глава компании Nordic Harvest]:

«За последние три года нам стало понятно, что выращивать растения в таких условиях намного сложнее, чем мы ожидали».

Почти два года сотрудники фермы экспериментировали, чтобы повысить урожайность. В итоге поняли, какие растения нужно сажать вместе, а какие подальше друг от друга.

[Андерс Риеманн, глава компании Nordic Harvest]:

«Таким образом можно достичь баланса. Например, в воде будет правильное значение РН. Мы и не думали, что сделаем такое открытие».

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Сейчас на ферме выращивают латук, капусту, тимьян и другую зелень. Урожай некоторых видов салата собирают 30 раз в год.

Основатель вертикальной фермы раньше работал бизнес-аналитиком. Новую сферу выбрал не случайно. Мужчина хочет проверить, помогут ли аэропоника и гидропоника освободить больше территорий для выращивания деревьев.

Так, в 2020 году в мире под сельское хозяйство использовали примерно пять миллиардов гектаров земли. Это 38% всей поверхности суши.

[Андерс Риеманн, глава компании Nordic Harvest]:

«Думаю, вертикальные фермы позволят производить намного больше продуктов питания в оптимизированных условиях в городах».

Компания намерена расширяться. В ближайшие три года она откроет филиалы в Германии, Швеции и Норвегии.

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