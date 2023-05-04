Итальянские фермеры переходят на «умное орошение»

Итальянские фермеры готовятся защитить свои посевы и деревья с помощью умных систем орошения. Уровень воды в..

Итальянские фермеры готовятся защитить свои посевы и деревья с помощью умных систем орошения.

Уровень воды в реке По, крупнейшей в Италии, уже сейчас такой же, каким был летом прошлого года. Эксперты говорят, что в этом году снега, который обычно наполняет реки, было меньше на 75%.

Если в ближайшее время не пойдут обильные дожди, регионы Италии могут начать войны за воду, а местным властям придётся принимать непопулярные решения о нормировании.

Водой из рек пользуются фермы, гидроэлектростанции и туристические объекты. При этом фермеры решили не дожидаться кризиса, а уже сейчас инвестируют в «умную» ирригацию.

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[Франческо Кавацца, инженер]:«Дрон пролетит над всем полем по заранее установленной траектории, чтобы собрать некоторые показатели о растениях, в частности, об их потребности в воде».

Для определения необходимого объёма полива используют не только дроны, которые исследуют листья, но и датчики, которые определяют количество сока в стволах деревьев. Кроме того, нужны подземные капельные ирригаторы. Всё это позволяет экономить до 70% воды.

[Сальваторе Джентиль, агроном]:«В этом случае мы разместили внутри растения датчики, которые позволяют нам измерять скорость тока жидкости. Благодаря этому можно узнать, сколько воды культура берёт из почвы».

Методы капельного орошения обеспечивают подачу воды с меньшим расходом. При этом их дополняют программным обеспечением, которое анализирует данные о погоде, а также влажность почвы и уровень водоносных горизонтов.

[Сальваторе Джентиль, агроном]:«Датчик измеряет, насколько легко воду можно извлечь из почвы, следовательно, он косвенно определяет, сколько сил потратит на это растение».

На этой ферме сейчас пытаются применить все методы экономного полива. Во время экстремального лета прошлого года жара не спадала даже ночью.

[Моника Джилли, работница фермы]:«Растения уже несколько лет находятся в сильном стрессе. Очевидно, в прошлом году они пострадали от аномального месяца, когда постоянно было 40 градусов по Цельсию».

Впрочем, все эти устройства также влекут большие расходы. Так, установить капельную ирригационную систему вдоль 250 деревьев стоит около 1000 евро. И это не считая затрат на работу.

В Италии имеется около семи миллионов гектаров орошаемых земель. При этом, несмотря на все усилия по экономии, фермерам придётся тяжело, если дожди в ближайшее время не пойдут.

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