Зачем калифорнийский фермер «закачивает» осадки под землю

Когда Дон Кэмерон впервые намеренно затопил свою ферму в центральной Калифорнии в 2011 году, закачав на..

Когда Дон Кэмерон впервые намеренно затопил свою ферму в центральной Калифорнии в 2011 году, закачав на свои поля лишнюю ливневую воду, коллеги-садоводы сказали ему, что он сошёл с ума.

Сегодня калифорнийские водные эксперты считают Кэмерона первопроходцем.

Его эксперимент по борьбе с наводнениями и по пополнению запасов грунтовых вод стал образцом, которому, по мнению экспертов, должны следовать другие.

Когда штат после продолжительной засухи затопило серией ливней, устаревшая инфраструктура Калифорнии позволила большей части ливневых вод стекать в Тихий океан. Кэмерон этому противостоит. Он говорит, что его операция ежемесячно возвращает в землю влагу не только из осадков, но и из талого снега. И количества воды хватило бы на 16-18 тысяч городских домохозяйств в год.

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[Дон Кэмерон, фермер из Калифорнии]:

«Когда мы начали это делать, наши соседи думали, что мы совсем сошли с ума. Все, с кем мы разговаривали, думали, что мы погубим урожай. Но, о чудо, получилось наоборот».

Кэмерон говорит, что если больше фермеров будут затапливать свои поля, а не отводить осадки в каналы, то излишки будут уходить под землю и храниться до тех пор, пока не вернутся засушливые условия.

Это особенно актуально для Калифорнии. Здесь катастрофические засухи сменяются бушующими наводнениями. Этот сезон был особенно дождливым: с конца декабря на штат обрушилось уже 12 атмосферных рек. И влажная погода будет сохраняться.

Между тем, фермер говорит, что до сих пор его проект не приносил прибыли. Однако он, возможно, приобретёт права на воду за свой вклад в пополнение подземных запасов влаги.

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