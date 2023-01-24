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Пятерым организаторам госпереворота в Германии выдвинули обвинения

Пятерым организаторам госпереворота в Германии выдвинули обвинения

В Германии предъявили обвинения в государственной измене пяти подозреваемым в подготовке государственного переворота. Они находятся под..

Дата загрузки: 2023-01-25

Пятерым организаторам госпереворота в Германии выдвинули обвинения
В Германии предъявили обвинения в государственной измене пяти подозреваемым в подготовке государственного переворота. Они находятся под стражей с прошлого года. По мнению прокуратуры, в середине января 2022-го они создали террористическое объединение «рейхсбюргеров» и готовились захватить власть, чтобы вернуть систему правления по образцу Германской империи.

При этом члены группировки осознавали, что должны будут прибегать к насилию и убийствам. Согласно обвинению, они хотели спровоцировать в Германии условия, подобные гражданской войне, чтобы свергнуть правительство.

Четверых подозреваемых мужчин арестовали в апреле прошлого года. Пятую – женщину, которую считают лидером группировки, – в октябре. А в декабре провели масштабную операцию против «рейхсбюргеров», задержав 25 человек.

При этом служба внутренней разведки Германии считает, что в движении состоит около 21 тысячи человек. Из них около 5% – ультраправые экстремисты, готовые применить насилие для достижения своих целей.

Группировка была разделена на две ветви. Одна была военной, другая – административной.

По информации прокуратуры, план свержения власти состоял из трёх этапов. Сначала хотели вызвать отключение электроэнергии по всей стране, затем похитить министра здравоохранения Карла Лаутербаха. Эти обстоятельства хотели использоват, для создания в Берлине «учредительного собрания» и свержения правительства.

Одним из лидеров группировки был Генрих XIII Ройс – потомок 700-летнего дворянского рода.
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