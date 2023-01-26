Как Розовое озеро Сенегала стало зелёным

Знаменитое Розовое озеро Сенегала позеленело. Экстремальные наводнения в прошлом году загрязнили воду и нарушили экосистему водоёма,..

Знаменитое Розовое озеро Сенегала позеленело.

Экстремальные наводнения в прошлом году загрязнили воду и нарушили экосистему водоёма, которая обеспечивала ему необычный цвет.

Работникам соляных ферм, которые зарабатывали на добыче в озере соли, теперь приходится снимать розовые очки.

Из-за проливных дождей в сентябре в озеро устремились паводковые воды. Они унесли соли на сотни тысяч долларов.

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Также они создали широкий канал, из которого в водоём стала поступать пресная вода. Уровень содержания соли в воде резко упал.

[Папа Сира Ба, работник соляной фермы]:

«Поскольку образовался водный канал, мы потеряли много денег. Не думаю, что мы сможем восстановиться. Впервые сюда пришло столько воды. Мы видели много сезонов дождей, но в этот раз он был беспрецедентным».

Благодаря высокой солёности озера и редким микроорганизмам в озере размножались водоросли, которые и давали воде особый розовый цвет. Теперь же эксперты опасаются, что водоём вряд ли сможет вернуть себе эту уникальную особенность.

[Чейх Юм, гидролог]:

«Это может означать для него смертный приговор».

Озеро кормит примерно 3000 местных жителей. Это фермеры, добывающие соль, а также лодочники и продавцы сувениров для туристов.

Официальное название озера – Ретба. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Сенегала.

Площадь водоёма – около трёх квадратных километров. Максимальная глубина не превышает трёх метров.

При этом таким оно было не всегда. В 70-х годах в Сенегале был период сильных засух, во время которых Ретба сильно обмелела. Именно в тот период озеро и приобрело свой необычный цвет.

Примечательно, что концентрация соли в Ретбе была почти в полтора раза больше, чем в Мёртвом море, – 380 граммов на литр.

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