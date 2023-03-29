Нападение с ножом на центр исмаилитов в Лиссабоне: двое погибших

Не менее двух человек погибли и несколько были ранены в результате атаки с ножом на исмаилитский..
Дата загрузки: 2023-03-29
Нападавший – беженец из Афганистана. Он получал помощь от мусульманской общины и приходил в центр за едой и вещами. Его переселили в Португалию в прошлом году по программе Евросоюза.
Две погибшие – сотрудницы центра. Самого нападавшего нейтрализовала полиция. Он получил огнестрельное ранение, поскольку отказался бросать оружие и шёл в сторону правоохранителей.
Его мотивы пока неизвестны. Предполагается, что он был в депрессивном состоянии из-за смерти супруги.
[Жозе Луиш Карнейру, министр внутренних дел Португалии]:
«Это относительно молодой человек с тремя маленькими детьми в возрасте девяти, семи и четырёх лет, чья жена умерла в лагере для беженцев в Греции. Его переселили в Португалию в рамках европейского сотрудничества. Он имел статус международной защиты».
Исмаилиты – меньшинство в шиитском исламе. Они часто подвергаются нападениям со стороны экстремистских группировок в таких странах, как Пакистан.
Община исмаилитов в Португалии – одна из крупнейших в континентальной Европе. Насчитывает тысячи людей. Многие из них бежали из Мозамбика во время гражданской войны.
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