Сакура зацветает в Великобритании после долгой зимы

Сакура зацветает в саду Уизли в английском графстве Суррей. Обычно во второй половине марта парк уже..

Сакура зацветает в саду Уизли в английском графстве Суррей. Обычно во второй половине марта парк уже усыпан цветами. В этом году весна немного задержалась. Зимние холода, не желая уходить, несколько раз возвращались. Но сейчас становится теплее. Вскоре вишнёвые деревья окутают облака розовых цветов.

[Ли Хант, представитель садоводческого общества]:

«Весна издавна ассоциируется с обновлением и возрождением. И я чувствую себя счастливее, поскольку знаю, что впереди ещё много ярких событий, и наступят длинные тёплые летние дни, которые сейчас кажутся далёкими, но не так уж далеки».

Сад Уизли в конце XIX века основал бизнесмен и садовод Джордж Фергюсон Уилсон. Изначально он был экспериментальным и занимал всего 24 гектара. Сейчас его площадь в четыре раза больше.

Здесь собрана коллекция растений, которую считают одной из крупнейших в мире. Она включает в себя 30 тысяч видов и сортов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Уизли – второй по посещаемости платный парк в Великобритании после Садов Кью. За год он принимает более миллиона гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: