Что сделал пожарный в ответ на ложную тревогу

Команда пожарной части города Хай-Спрингс в американском штате Флорида выехала на вызов к месту происшествия. Сигнал тревоги оказался ложным.
Сигнал сработал в доме пожилой женщины. Пожарные поговорили с ней, чтобы выяснить, всё ли у неё хорошо. Бабушка рассказала, что живёт одна, и у неё сломалась микроволновая печь. Она по договору с одной компанией получает готовые замороженные блюда, но теперь не может их разогреть.
Мужчины отправились в магазин. Пожарный Даг Хоуп купил микроволновую печь для женщины. «Я не знаю, как давно она ела. Когда она смотрела на меня, сидя на кровати, я понял, что просто должен был это сделать», – рассказал Даг.
Вернувшись из магазина, пожарный установил микроволновую печь. Он разогрел бабушке обед и посидел с ней пока она ела. Затем убедился, что бабушка сможет разогреть еду самостоятельно.