В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием

В Австралии активизируют поиски крошечной капсулы с радиоактивным цезием, которая потерялась на шоссе, проходящем через пустыню...

В Австралии активизируют поиски крошечной капсулы с радиоактивным цезием, которая потерялась на шоссе, проходящем через пустыню.

К командам присоединилось национальное Агентство по ядерной безопасности. Оно направило группу со специализированным автомобильным и переносным оборудованием для поисков.

Серебряная капсула размером всего 6х8 миллиметров содержала цезий-137. При контакте с ней можно получить дозу радиации, равную 10 рентген/час. Столько же человек получает за год, просто находясь на улице.

Она была частью прибора для замера плотности пород. Его использовала компания Rio Tinto на железном руднике. 12 января капсула отправилась в путь. Субподрядчик должен был доставить её на другой объект. Пропажу обнаружили 25 января. Но где конкретно пропала капсула – неизвестно.

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Она может быть где угодно на шоссе длиной 1400 километров.

Опасность в том, что её может подобрать кто-то, не знающий об опасности. Если держать её рядом, можно получить повреждения кожи, включая ожоги. При длительном контакте может развиться лучевая болезнь.

[Эндрю Робертсон, главный санитарный врач Западной Австралии]:

«Мы настоятельно не рекомендуем людям поднимать её. Не кладите её в карман, в машину, на стол, где она будет продолжать излучать радиацию. Важно, чтобы люди вели себя правильно. Если видите капсулу, отойдите от неё подальше».

Горнодобывающий гигант Rio Tinto извинился перед австралийцами и пообещал провести собственное расследование. При этом капсула настолько мала, что вполне могла застрять в протекторе шины.

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