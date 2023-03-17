Уже 11-я «атмосферная река» обрушилась на Калифорнию

Бассейн, повисший над обрывом, – редкое зрелище в Калифорнии. Проливным дождём так размыло грунт, что сошёл..

[Тхань Нгуен, пожарный]:

«В этом сезоне очень много дождей, и думаю, они ещё не закончились».

Бассейн, повисший над обрывом, – редкое зрелище в Калифорнии. Проливным дождём так размыло грунт, что сошёл оползень. А с ним съехала вниз половина двора. Новые ливни в штат принесла «атмосферная река» – уже одиннадцатая за сезон.

В Портервилле отдали приказ об эвакуации. На реке Туле прорвало плотину. Эту улицу затопило за 15 минут. Люди просто не успели ничего спасти, даже кошек оставили дома.

[Виктория, жительница Портервилла]:

«Я потеряла всё, что было. Там живёт мой 86-летний отец, и он тоже потерял всё». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Нас не предупредили о бедствии, и не было времени вывезти вещи. Всё случилось очень быстро. Ничего нельзя было поделать. Мы расстроены».

Сейчас люди пытаются забрать из дома то, что ещё можно.

[Тереза, жительница Портервилла]:

«Мы больше не сможем сюда вернуться и здесь жить. Нам придётся смириться с потерями. Всё случилось неожиданно. Надеюсь, в доме ещё можно что-то спасти. А потом надо просто жить дальше».

«Атмосферная река» обрушила на Калифорнию ливни, а также сильный ветер с порывами до 113 километров в час. Он выбивал в домах окна и валил деревья. 27 тысяч человек были эвакуированы из-за риска наводнений и оползней. В северном и центральном районах штата без электроэнергии остались более 300 тысяч человек.

Синоптики обещают только небольшую передышку. По прогнозам, на следующей неделе в Калифорнию снова придёт «атмосферная река».

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