Девушку из бронзового века воссоздали в метавселенной

В Национальном музее Дании посетители встречаются лицом к лицу с историей. Этот цифровой аватар – точно..

В Национальном музее Дании посетители встречаются лицом к лицу с историей.

Этот цифровой аватар – точно воссозданная девушка из Эгтведа. Её останки времён бронзового века обнаружил фермер в одноимённой деревне на юге Дании в 1921 году.

Аватар рассказывает свою историю тем, кто подходит её послушать.

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[Метте Бориц, куратор выставки]:

«В Дании она знаменита. Это одно из национальных сокровищ. Мы начали этот проект, чтобы рассказать об Эгтвед больше. И современные технологии нам в этом постоянно помогают».

Девушку из Эгтведа похоронили в дубовом гробу. Её кости полностью разложились. Но археологи смогли обнаружить волосы, кожу, ногти, одежду, эмаль зубов, немного мозговой массы и отпечаток её тела в воловьей шкуре, на которой она лежала.

Используя эти подсказки, эксперты смогли создать изображение. Девушке было 16-18 лет. Считается, что она, вероятно, была важной персоной. Её похоронили летним днём 1370 года до нашей эры.

[Метте Бориц, куратор выставки]:

«С тех пор, как её нашли, мы этим и занимались – создавали её аватар или метачеловека. Мы пытаемся понять, как она выглядела».

Аватар помогали воссоздавать 3D-художники из копенгагенской студии виртуальной и дополненной реальности. Для этого использовали технологию видеоигр.

Конечно, эксперты многого не знали. Поэтому кое-что пришлось предположить, включая тип кожи, черты лица и цвет глаз.

Предполагается, что в музейной обстановке такую технологию использовали впервые. Теперь посетители могут совершить путешествие в прошлое.

[Берфин Гурини, 3D-художник]:

«Мы стремимся также сделать это в виртуальной реальности, потому что сейчас она видна на 2D-экране. Самое близкое к машине времени, что у нас есть, – это гарнитура виртуальной реальности».

Недавно учёные смогли раскрыть некоторые подробности жизни девушки. Как оказалось, она не жила в той местности, а приехала туда незадолго до своей смерти.

Цифровой аватар девушки из Эгтведа находится в Национальном музее Дании в Копенгагене вместе с копией её гроба.

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