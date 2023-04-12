В Аризоне побит тепловой рекорд 1989 года

[Айла Дельгадо, жительница Финикса]:

«Сижу здесь, а мой парень пошёл прогуляться на гору. Обычно хожу с ним, но сегодня слишком жарко. Так что жду, когда он спустится, и пойдём домой. Слишком жарко».

В американском штате Аризона установлен новый рекорд жаркой погоды. В городе Финикс 11 апреля столбики термометров поднялись до 37 градусов по Цельсию, или 99 градусов по Фаренгейту.

Предыдущий рекорд для этой даты был зафиксирован 34 года назад – в 1989-ом. Тогда температура была на 1 градус по Фаренгейту меньше.

[Эринэнн Сеффелле, климатолог штата Аризона]:

«1989 год был очень жарким. Он побил много рекордов. Самым ранним числом, когда температура в Финиксе достигала 38 градусов по Цельсию, было 26 марта. И мы ожидаем этого снова в районе 2 мая».

Климатологи говорят, что регион находится в межсезонье, и резкие перепады температуры – это процесс перехода от зимы к лету.

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[Эринэнн Сеффелле, климатолог штата Аризона]:

«Мы находимся под так называемым хребтом высокого давления, из-за этого температура в Аризоне и столичном районе Финикса очень высокая. Осложняет ситуацию то, что в последние несколько месяцев было очень холодно. Это на пользу нашему снежному покрову, но когда резко начинает теплеть, из-за жары у людей возникают проблемы со здоровьем».

Некоторые учёные считают, что из-за изменения климата нашу планету ждут ещё более экстремальные погодные условия, включая засухи, ураганы и лесные пожары. По их мнению, к концу века температура на Земле может стать на 3,2 градуса выше.

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