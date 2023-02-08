Искусство создания гитар: семейный бизнес в четвёртом поколении

Студия Мариано Конде в Мадриде – это четвёртое поколение мастеров гитарного дела, работающих с 1915 года...

Студия Мариано Конде в Мадриде – это четвёртое поколение мастеров гитарного дела, работающих с 1915 года. Отец и сын изготавливают классические гитары ручной работы на заказ. Их стоимость может доходить до 42 тысяч евро.

Извлекать звуки из деревянных досок – их страсть. И они знают, как персонализировать каждый инструмент.

[Мариано Конде, производитель гитар]:

«Мы адаптируем гитару к тактильным ощущениям человека. Для этого мы выбираем материалы, измеряем ладовые порожки, длину струн. Для одного человека лучше подходит одна струна, для другого – другая».

Сын мастера официально работает в студии 14 лет. Но говорит, что и до этого постоянно был рядом.

[Мариано Конде младший, производитель гитар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В производстве используют те же инструменты и методы, что и в 1915 году. Особо важную роль для желаемого звука играет древесина. Её сушат от 30 до 50 лет.

В год здесь производят всего около 35 гитар. В основном для коллекционеров, профессиональных гитаристов и любителей. Заказы поступают из Японии, США, Франции. Клиентами студии были Леонард Коэн, Эд Ширан, Ричард Гир и Пако де Лусия.

[Антонио Санчес, исполнитель фламенко]:

«Гитары Мариано облегчают работу. Скажем так, когда беру эту гитару в руки, то могу выразить всё, что захочу».

Перед тем как гитары отправляют заказчикам, их передают в руки другим не менее важным мастерам – лакировщикам. Это ещё один небольшой бизнес, которым управляют отец и сын. Таких ремесленников в Испании остались единицы.

Среди самых известных клиентов студии – The Rolling Stones, Дэвид Рассел и Розалия.

Мариано Паредес-старший начал работать более 30 лет назад. Его главной задачей было найти наиболее подходящий лак для каждого типа гитары. Сохнет покрытие в среднем около двух месяцев.

Современные более быстрые методы лакировки включают в себя грунтовку и шеллак, что добавляет ненужную толщину.

А здесь для наилучшего заполнения пор в древесине предпочитают использовать технику 1800 года. Это смесь смолы, растворённой в спирте, и измельчённой вулканической породы.

[Мариано Паредес младший, лакировщик гитар]:

«Когда клиенты видят свой инструмент в цвете, с прекрасным лаком, как зеркало, они испытывают незабываемые эмоции. Это самое прекрасное в нашей работе».

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