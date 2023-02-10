Соломенная шляпа и униформа: венецианские гондольеры трепетно берегут традиции

Венецию не представить без гондол, а гондольера без соломенной шляпы с лентами. Туристы часто покупают подобные..

Венецию не представить без гондол, а гондольера без соломенной шляпы с лентами. Туристы часто покупают подобные головные уборы в сувенирных лавках. Но настоящие шляпы венецианских гребцов делают только в нескольких мастерских города.

Одна из них принадлежит Джулиане Лонго. Семейный бизнес заработал в 1901 году. Сама Джулиана работает 50 лет. Шляпы делает из плетёной соломы, потом покрывает их водостойким лаком, а затем украшает лентой. На последнем этапе щёлкает пальцем по изделию – шляпа должна правильно «звучать». Если всё в порядке – можно продавать.

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[Джулиана Лонго, мастер по изготовлению шляп]:«Форма и ленты чётко определены. Шляпа должна защищать владельца от солнца и ветра. Ленты не могут быть слишком длинными, иначе будут касаться лица».

Мастерица также делает чёрные береты с помпоном. Это зимний головной убор гондольеров. Причём когда-то он был единственным. Мода на соломенные шляпы пришла благодаря фильму 58-го года «Венеция, луна и ты».

[Джулиана Лонго, мастер по изготовлению шляп]:«(В фильме) произошло столкновение между новыми и старыми гондольерами. Старые носили береты с помпоном, новые – соломенные шляпы. Так этот головной убор стал популярным».

Гондольеры носят не только одинаковые шляпы, но и одинаковую униформу. В неё входят рубашки в сине-белую или красно-белую полоску, чёрные брюки и чёрные туфли.

[Андреа Бальби, президент Ассоциации гондольеров]:«Гондола для нас – это как жена. Мы бережно относимся и к гондоле, и к униформе. Нам приходилось много раз защищать правила. Например, один коллега хотел изменить ширину полосок. Но в правилах оговорено, что они не должны быть шире трёх сантиметров».

В Венеции есть десять причалов с гондолами. А гондольеров – несколько сотен. За выполнением ими всех правил следят инспекторы.

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