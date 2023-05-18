Из-за пыльной бури люди задыхаются в Нью-Дели

Пыльная буря накрыла Нью-Дели. Видимость в индийской столице снизилась до 1100 метров. Индекс качества воздуха составил 267. При таком показателе проблемы могут возникнуть даже у здоровых людей.

Концентрация частиц PM-10 превысила отметку в 460 микрограммов на кубометр. Это в девять раз выше допустимой нормы. Концентрация частиц диаметром менее 2,5 микрометров составила 157 микрограммов на кубометр, в шесть раз превысив норму.

[Вимленду Джха, эколог]:

«Причины бывают разные. Конечно, это эпизодическое событие. Оно возникает из-за жары, сильного ветра и отсутствия дождей. В итоге пыль поднимается в воздух, и загрязнение достигает критического уровня. А это чрезвычайно опасно».

По мнению специалистов, такая ситуация сохранится несколько дней. Как только пройдёт дождь, пыль осядет, и воздух станет чище. Но пока люди жалуются на проблемы с дыханием.

[туристка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Здесь очень жарко, и дует сильный ветер. Вчера я была на рынке Сароджини Нагар и чувствовала себя так, словно задыхаюсь. Здесь очень жарко, и город очень загрязнённый».

Между тем на северо-запад Индии пришла экстремальная жара. Температура воздуха достигла 40 градусов, а местами – 45. Люди стараются защититься от солнечных лучей и больше пить.

[житель Ахмадабада]:

«Очень жарко. На улице 45 градусов. Я попил воды, и стало немного легче». [житель Раджкота]:

«В Раджкоте страшная жара. Но что бы то ни было, нам нужно ходить на работу, поэтому пьём холодные напитки, чтобы пережить эту жару».

Метеорологи обещают, что в ближайшие дни температура повысится ещё больше, и жара станет аномальной.

Лето в Индии – трудный период. Из-за жары умирает много людей, особенно младенцев, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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