Из-за пыльной бури люди задыхаются в Нью-Дели

Пыльная буря накрыла Нью-Дели. Видимость в индийской столице снизилась до 1100 метров. Индекс качества воздуха составил..
Дата загрузки: 2023-05-18
Концентрация частиц PM-10 превысила отметку в 460 микрограммов на кубометр. Это в девять раз выше допустимой нормы. Концентрация частиц диаметром менее 2,5 микрометров составила 157 микрограммов на кубометр, в шесть раз превысив норму.
[Вимленду Джха, эколог]:
«Причины бывают разные. Конечно, это эпизодическое событие. Оно возникает из-за жары, сильного ветра и отсутствия дождей. В итоге пыль поднимается в воздух, и загрязнение достигает критического уровня. А это чрезвычайно опасно».
По мнению специалистов, такая ситуация сохранится несколько дней. Как только пройдёт дождь, пыль осядет, и воздух станет чище. Но пока люди жалуются на проблемы с дыханием.
[туристка]:
«Здесь очень жарко, и дует сильный ветер. Вчера я была на рынке Сароджини Нагар и чувствовала себя так, словно задыхаюсь. Здесь очень жарко, и город очень загрязнённый».
Между тем на северо-запад Индии пришла экстремальная жара. Температура воздуха достигла 40 градусов, а местами – 45. Люди стараются защититься от солнечных лучей и больше пить.
[житель Ахмадабада]:
«Очень жарко. На улице 45 градусов. Я попил воды, и стало немного легче». [житель Раджкота]:
«В Раджкоте страшная жара. Но что бы то ни было, нам нужно ходить на работу, поэтому пьём холодные напитки, чтобы пережить эту жару».
Метеорологи обещают, что в ближайшие дни температура повысится ещё больше, и жара станет аномальной.
Лето в Индии – трудный период. Из-за жары умирает много людей, особенно младенцев, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
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