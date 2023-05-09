Суровую тюрьму превратили в роскошный отель в Австралии

Переночевать в тюрьме с шиком предлагают в Мельбурне. Миллиард долларов понадобился, чтобы превратить это суровое исправительное..

Переночевать в тюрьме с шиком предлагают в Мельбурне. Миллиард долларов понадобился, чтобы превратить это суровое исправительное учреждение в роскошный комплекс с ресторанами, апартаментами и зоной досуга.

Тюрьма «Пентридж» открылась в середине XIX века и закрылась почти через полтора столетия – в 1997 году. В 2013-м старинное здание выкупили.

[Джесси Корнофф, директор отеля Interlude]:

«Владельцы захотели создать что-то очень особенное. Они не пошли по пути многих, когда всё сносят и строят заново. Решили сохранить уникальную историю и дать возможность пережить приключение, не похожее ни на что другое».

В «Пентридже» сделали 19 люксовых номеров. Каждый состоит из пяти бывших тюремных камер. В номерах сохранили кирпичные потолки и каменные стены. При этом на снос каждой стены между камерами уходило по две недели.

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Для гостей отеля также сделали подземный бассейн. Рабочие три месяца вручную выкапывали яму. С помощью конвейерной ленты они подняли на поверхность 250 тонн пород. Теперь этот бассейн считается одним из самых уникальных в мире.

Кроме того, в бывшей тюрьме теперь есть кинотеатр и собственная художественная галерея. В ней будут выставлять картины как опытные живописцы, так и начинающие.

Поскольку чертежей здания не сохранилось, строители постоянно сталкивались с какими-то сюрпризами. Так, например, они обнаружили несколько небольших двориков. Поначалу в них выводили заключённых, где они в течение часа могли заниматься спортом. Когда тюрьма совсем заполнилась, маленькие дворики перестали использовать.

Само здание строили из каменных глыб, добытых заключёнными в середине XIX столетия. Тюрьма заняла площадь в 55 гектаров. Стены здания возвышаются на шесть метров в высоту. Их общая длина – более шести километров.

Реконструкция тюрьмы «Пентридж» стала одним из крупнейших проектов такого рода в Австралии. В мире существует четыре десятка отелей, созданных из бывших тюрем.

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