Ливни в Бразилии: в 53 городах ввели режим ЧП

Наводнения начались в штате Мараньян на севере Бразилии. Это один из беднейших штатов страны. Бедствие вызвали..

Наводнения начались в штате Мараньян на севере Бразилии. Это один из беднейших штатов страны. Бедствие вызвали проливные дожди. В 53 городах объявили чрезвычайное положение.

[Джексон Дантас, уличный торговец]:

«Нам пришлось бросить магазин, мы всё потеряли». [местная жительница]:

«Ущерб большой, но пришлось выбираться».

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Уже сообщают о дефиците продовольствия в районах, которые оказались отрезанными от внешнего мира. Также на заправках нет газа.

[Хоао-Паулу Медейрос, торговец]:

«Нам, торговцам, очень сложно достать товар, и уже есть риск нехватки еды, потому что мы изолированы».

Жители перемещаются на лодках.

[лодочник]:

«Делаем почти 20 поездок в день».

По данным властей, наводнения коснулись 36 тысяч человек. 8000 были вынуждены эвакуироваться. Некоторые лишились своих домов.

Пострадавший регион посетил президент Бразилии. Он побывал в эвакуационном центре.

[Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии]:

«Я знаю, через что проходят эти люди, оставляя дома, мебель. Порой нет времени ничего забрать, и люди теряют всё, что у них есть – холодильник, плиту, кровать, матрас… Нам нужно извлечь из этого урок. Нужно убедить этих людей, что новый дом нельзя строить в том же месте, которое уже затапливало, и нельзя строить дома там, где будут наводнения».

От наводнений также страдает штат Сеара. В Мараньяне, начиная с марта, в результате ливней погибло уже шесть человек.

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