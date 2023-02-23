Члены шахматной команды готовят оружие к бою. Они собираются на апельсиновую битву, которую каждый год проводят..

Как в Италии пустили в бой тонны апельсинов

Члены шахматной команды готовят оружие к бою. Они собираются на апельсиновую битву, которую каждый год проводят в небольшом городке Иврея на севере Италии.

На событие съезжаются тысячи людей.

[Эмануэль Белола, участник битвы]:

«Это прекрасно. Это у нас к крови. Мы любим это с рождения. И это сложно объяснить. Но тот, кто приезжает в Иврею в дни карнавала, это понимает. Все погружаются в аромат апельсинов и атмосферу битвы».

Карнавал в Иврее после пандемии COVID-19 провели впервые. На трёхдневное мероприятие привезли тонны апельсинов.

[участник карнавала]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Здорово. Поистине великая битва. Люди полны энергии. Наконец-то этот карнавал вернулся». [участник карнавала]:

«Самое смешное – бросать апельсины и получать удары в ответ. Наконец то можно со всеми повеселиться». [участник карнавала]:

«Особенное событие. Не ожидал увидеть такое. Накал в бою просто впечатляет».

Считается, что битва основана на событиях 1200 года. Тогда люди восстали против местного правителя и свергли его. Они были возмущены его распоряжением, согласно которому он мог завладеть любой девушкой города в её первую брачную ночь. По легенде, восстание возглавила дочь мельника, которая как раз собиралась замуж.

В наши дни армию правителя олицетворяют люди на повозке, запряжённой лошадьми. Остальные играют роль восставших. Их делят на девять команд.

[участник карнавала]:

«Было очень весело. Такого я никогда раньше не видел, не видел апельсиновых боёв между сотнями людей. Есть на что посмотреть». [участник карнавала]:

«Мы вернулись в отличной форме. Всё было очень энергично. Мы оставили все свои апельсины на площади. Довольны на сто процентов».

Предполагается, что в последний день на битву вышло около 6700 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: