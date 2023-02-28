Культовые Mini Cooper S «битлов» воссоединились в Лондоне

Три автомобиля музыкантов «Битлз» вновь воссоединились в Лондоне. Легендарная модель Mini Cooper S в этом году..

Три автомобиля музыкантов «Битлз» вновь воссоединились в Лондоне. Легендарная модель Mini Cooper S в этом году празднует юбилей. Она появилась в 63-м году как раз в то время, когда «битлы» начали свой путь к успеху.

У каждого музыканта был свой Mini. До наших дней сохранились автомобили Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. Машина Джона Леннона попала в аварию в 70-х и считается утерянной.

[Кирон Моган, блогер]:

«»Битлы» были большими фанатами автомобилей. В период с 63-го по 69 годы они владели 15-ю Mini. Это очень много. У них были обычные Mini для поездок инкогнито, а также сумасшедшие Mini из ателье Radford».

Знаменитое лондонское ателье Harold Radford переделало Mini Cooper для музыкантов «Битлз», учитывая их вкусы и предпочтения. Например, для Ринго Старра автомобиль сделали трёхместным, чтобы сзади помещалась ударная установка.

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У Джона Леннона Mini был чёрным, у Ринго Старра – бардовым, у Маккартни – зелёным. Самый яркий Mini принадлежал Харрисону.

[Стив Буркиншоу, реставратор автомобилей Mini]:

«Автомобиль Пола Маккартни самый старый. Это Mini Cooper S 65-го года. Первый Mini, перекроенный в ателье Radford».

Mini Cooper S – детище Джона Купера, который строил болиды для «Формулы-1». Он усовершенствовал «Мини», созданный конструктором Алеком Иссигонисом. Автомобиль получил двигатель мощностью 70 лошадиных сил и объёмом 1 литр. Он разгонялся до сотни примерно за 13 секунд. По тем временам он казался болидом с реактивным мотором. У большинства конкурентов разгон занимал 25 секунд.

Выставку трёх автомобилей «битлов» приурочили к 60-летию знаковой модели.

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