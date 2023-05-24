Полноразмерный Ferrari из Lego дебютировал в Дании

Полноразмерный Ferrari из лего дебютирует в парке развлечений «Леголенд» в датском Биллунне. Это копия одноместного спайдера..

Полноразмерный Ferrari из лего дебютирует в парке развлечений «Леголенд» в датском Биллунне. Это копия одноместного спайдера Monza, выпущенного ограниченной серией. Автомобиль создан в рамках новой концепции Ferrari под названием «Икона».

Суперкар Monza вдохновлён гоночными автомобилями с кузовом баркетта 50-х годов. Модель отражает историю Ferrari и демонстрирует стиль, неподвластный времени.

Копию из конструктора собрали в Чехии. В процессе участвовали дизайнеры Ferrari. На работу ушло 339 дней и потребовалось более 380 тысяч кирпичиков Lego. Настоящие только колёса и руль.

[Уильям Торогуд, сотрудник компании Lego]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это невероятно. Оригинальный автомобиль очень впечатляет, и у него потрясающий силуэт. И то, что удалось воспроизвести эти скульптурные формы с помощью кирпичиков Lego, тоже по-настоящему впечатляет». [турист из Швеции]:

«Удивительно, как специалистам удалось повторить эти формы, плавные линии и всё остальное. Представляю, какая работа стоит за этим». [Кристиан Воллер, директор парка «Леголенд»]:

«Это фантастическое событие. Наконец-то, мы видим эту прекрасную модель из конструктора в «Леголенде». Мы долго этого ждали, и все рады её видеть».

Реплика Ferrari Monza теперь займёт постоянное место в «Леголенде». Этот парк открылся в 68-м году и стал первым в мире «Леголендом». Сейчас их уже восемь, но парк в Биллунне самый большой. Он занимает 100 тысяч квадратных метров, а на создание его экспонатов ушло более 40 миллионов кубиков разного размера.

Короткая ссылка на эту страницу: