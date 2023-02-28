Журналистское расследование: как компании выполняют обещание перерабатывать кроссовки

На рынке в Индонезии журналист Джо Брок вглядывается в трекер на своём телефоне. Тот приводит его..

На рынке в Индонезии журналист Джо Брок вглядывается в трекер на своём телефоне. Тот приводит его к куче подержанной обуви. Вот они – синие кроссовки, которые он оснастил датчиком несколько месяцев назад, чтобы следить за их путешествием.

Но этот рынок не там, где они должны были оказаться. Их обещали переработать в элементы детских площадок и беговых дорожек. Так говорили власти Сингапура и американский нефтехимический гигант Dow.

Что же пошло не так?

[Джо Брок, журналист]:

«Американская фирма объединилась с властями Сингапура в программе по переработке обуви. Они говорили, что возьмут любую обувь с резиновой подошвой, переработают её и превратят в беговые дорожки и детские площадки».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Джо установил трекеры на несколько пар обуви. Потом синхронизировал их со своим телефоном и сдал в несколько десятков точек по всем США, где Dow и Sport Singapore собирали подержанную обувь.

Dow – крупный производитель химикатов, используемых для производства пластмасс и других синтетических материалов. Некоторые из них используются в кроссовках.

Компания заявляет, что создаёт ценные продукты из пластиковых отходов.

Как выяснил Джо Брок, пока это только обещания. Многие из его пар обуви оказались на рынке в Индонезии.

[Джо Брок, журналист]:

«Я только что купил эти кроссовки в магазине на рынке в Джакарте за 300 000 рупий, это около 20 долларов США. А теперь пойдём куда-нибудь потише и убедимся, что это та самая пара. Да, так и есть».

Ни одна из 11 пар с трекерами не попала на перерабатывающий завод в Сингапуре. Вместо этого их доставили на склад сингапурского экспортёра товаров секонд-хенд.

[Джо Брок, журналист]:

«Yok Impex – это не переработчик, а продавец текстиля и обуви. Они покупают одежду и обувь у благотворительных организаций и экспортируют их в другие развивающиеся страны, такие как Малайзия, Таиланд, Индонезия».

Между тем, экологические проекты Dow в прошлом заслужили признание в Сингапуре. В 2022 Сингапурская торговая палата вручила компании награду за самое устойчивое сотрудничество.

Короткая ссылка на эту страницу: