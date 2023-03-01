На Испанию обрушился шторм «Джульетта», принеся с собой холода, снег и дождь. Национальное метеобюро выпустило предупреждение..
Дата загрузки: 2023-03-01
В Стране Басков нападало снега. Столбики термометров опустились до минус 6.
[жительница Берастеги]:
«Мне нормально, учитывая, что я из Средиземноморья. Оделась как капуста. Всё тёплое».
Холоднее всего обещают в Гвадалахаре в 70 километрах северо-восточнее столицы Мадрида. Там до минус 15.
На Балеарском острове Майорка из-за сильного снегопада с дождём перекрыты дороги и наблюдаются перебои с электроэнергией.
А в столице острова – городе Пальма-де-Майорка – из-за непогоды образовалось два провала в земле. Власти сообщают, что 2000 человек остались без света.
На соседнем острове Менорка из-за неспокойного моря пришлось остановить паромное сообщение.
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