На Испанию обрушился шторм «Джульетта», принеся с собой холода, снег и дождь. Национальное метеобюро выпустило предупреждение..

На Испанию обрушился шторм «Джульетта», принеся с собой холода, снег и дождь. Национальное метеобюро выпустило предупреждение об опасности по всей стране, кроме Эстремадуры на западе и Канарских островов.

В Стране Басков нападало снега. Столбики термометров опустились до минус 6.

[жительница Берастеги]:

«Мне нормально, учитывая, что я из Средиземноморья. Оделась как капуста. Всё тёплое».

Холоднее всего обещают в Гвадалахаре в 70 километрах северо-восточнее столицы Мадрида. Там до минус 15.

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На Балеарском острове Майорка из-за сильного снегопада с дождём перекрыты дороги и наблюдаются перебои с электроэнергией.

А в столице острова – городе Пальма-де-Майорка – из-за непогоды образовалось два провала в земле. Власти сообщают, что 2000 человек остались без света.

На соседнем острове Менорка из-за неспокойного моря пришлось остановить паромное сообщение.

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