Почему супруги решили жить на круизных лайнерах

Энджелин Бурк и Ричард поженились, когда обоим было за 50. Ричард разделял любовь жены к океану, и они совершали кругосветные круизы раз в год. Но супруги хотели постоянно путешествовать и решить финансовый вопрос.



«Сначала мы планировали по месяцу жить в разных странах, а затем жить на круизных лайнерах постоянно», – рассказала Энджелин.



С мая 2021 года они стали морскими кочевниками. Супруги выставили свой дом в Сиэтле на продажу и отправились в путешествие с одним чемоданом. «Мы всю жизнь были бережливыми, экономили и инвестировали, чтобы достичь цели, – поделилась Энджелин. – Нам важны не материальные вещи, а впечатления».



Во время путешествия Энджелин и Ричард платят за проживание, питание и транспорт примерно по 43 доллара в сутки. Супруги тщательно планируют, где закончится поездка и начнётся следующая. «Мы не собираемся в будущем постоянно жить на земле», – поделилась Энджелин.

Супруги хотят посетить все уголки мира. Они уже совершили 50-дневное путешествие по Адриатическому морю и осмотрели достопримечательности Европы. Совершили и 51-дневный круиз из Сиэтла в Сидней.



В числе любимых направлений – Сингапур, Италия, Канада, Исландия и Багамы. В некоторых странах супруги побывали несколько раз.

«Это спокойное путешествие без сложностей, связанных с бронированием отелей, ресторанов и транспорта, при этом не выходит за рамки нашего бюджета», – поделилась Энджелин.

В жизни на море супруги видят только преимущества. Но Энджелин предупреждает, что каждый, кто хочет отправиться в подобное приключение, должен сначала побывать в длительных круизах.