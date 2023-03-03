Аргентина изнывает от рекордной жары. В городах, включая столицу Буэнос-Айрес, плюс 38. А в некоторый районах..
Дата загрузки: 2023-03-03
Многие люди предпочитают вообще не выходить из дома, если есть такая возможность.
[Габриэль Суарес, прохожий в Буэнос-Айресе]:
«У нас в отеле кондиционеры, но на улице особо не погуляешь – очень влажно и тяжело».
[Энди Вандерер, туристка из США]:
«Приходится принимать душ по три раза в день, пить много воды… Я ношу это, потому что я рыжая, приходится закрывать голову и кожу, иначе могу заработать рак».
Изнуряющая жара добавляется к ещё одной проблеме – отключению электроэнергии. 1 марта в Аргентине случился масштабный «блэкаут» из-за пожара в национальной энергосети. Без света осталась почти половина страны. Электроснабжение обещали восстановить в течение двух суток.
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