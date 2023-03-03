Аргентина изнывает от рекордной жары. В городах, включая столицу Буэнос-Айрес, плюс 38. А в некоторый районах..

Аргентина изнывает от рекордной жары. В городах, включая столицу Буэнос-Айрес, плюс 38. А в некоторый районах температура ощущается как плюс 41. Об этом сообщает метеобюро страны.

Многие люди предпочитают вообще не выходить из дома, если есть такая возможность.

[Габриэль Суарес, прохожий в Буэнос-Айресе]:

«У нас в отеле кондиционеры, но на улице особо не погуляешь – очень влажно и тяжело». [Энди Вандерер, туристка из США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Изнуряющая жара добавляется к ещё одной проблеме – отключению электроэнергии. 1 марта в Аргентине случился масштабный «блэкаут» из-за пожара в национальной энергосети. Без света осталась почти половина страны. Электроснабжение обещали восстановить в течение двух суток.

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