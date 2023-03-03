fb pixel
Телеканал NTD

Аргентина изнывает от рекордной жары

Аргентина изнывает от рекордной жары

Аргентина изнывает от рекордной жары. В городах, включая столицу Буэнос-Айрес, плюс 38. А в некоторый районах..

Дата загрузки: 2023-03-03

Аргентина изнывает от рекордной жары
Аргентина изнывает от рекордной жары. В городах, включая столицу Буэнос-Айрес, плюс 38. А в некоторый районах температура ощущается как плюс 41. Об этом сообщает метеобюро страны.

Многие люди предпочитают вообще не выходить из дома, если есть такая возможность.

[Габриэль Суарес, прохожий в Буэнос-Айресе]:
«У нас в отеле кондиционеры, но на улице особо не погуляешь – очень влажно и тяжело».

[Энди Вандерер, туристка из США]:

«Приходится принимать душ по три раза в день, пить много воды… Я ношу это, потому что я рыжая, приходится закрывать голову и кожу, иначе могу заработать рак».

Изнуряющая жара добавляется к ещё одной проблеме – отключению электроэнергии. 1 марта в Аргентине случился масштабный «блэкаут» из-за пожара в национальной энергосети. Без света осталась почти половина страны. Электроснабжение обещали восстановить в течение двух суток.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...