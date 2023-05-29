«Воздушный поезд» без машиниста вышел на маршрут в Ухане

Поезд уходит со станции. Но где рельсы? Теперь они наверху. Это подвесная монорельсовая дорога проходит испытания..
Дата загрузки: 2023-05-29
Максимальная скорость поезда – 60 километров час. При этом он беспилотный и курсирует по воздушной трассе длиной в 10,5 километров в уханьской технологической долине.
Подобный вид транспорта для страны в новинку.
[Ван Кэчэн, главный конструктор поезда]:
«Его можно использовать в качестве транспорта из пункта А в пункт Б в крупных городах, например, из аэропортов и ж/д-станций к метро или другим транспортным узлам. Его также можно использовать для поездок между терминалами крупных аэропортов, а также для соединения больших живописных зон и мест».
Такой поезд вмещает до 200 пассажиров. Во время поездки они смогут наслаждаться живописными видами не только из окон, но и через стеклянные панели в полу.
Поезд оснащён интеллектуальной системой безопасности. Она включает десятки датчиков, которые следят за исправностью всех механизмов и конструкций.
Тряски во время езды почти не ощущается.
[Ван Кэчэн, главный конструктор поезда]:
«Плавность хода нашего воздушного поезда значительно улучшена по сравнению с другими воздушными поездами прошлого. В системе рулевого управления используется конструкция надувных колес и трёхступенчатая защита от сейсмических воздействий».
По словам главного конструктора железной дороги, стоимость строительства относительно невелика. А это означает, что в небольших городах такие поезда можно использовать в качестве регулярной службы доставки людей на работу и с работы.
Также конструктор считает, что метро такой же длины будет стоить в четыре-пять раз дороже, а на строительство уйдёт 3-4 года.
Строительство коммерческой линии началось в мае прошлого года и завершилось в конце 2022-го. Ожидается, что её введут в эксплуатацию в этом году.
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