Полиция Грузии применила водомёты и слезоточивый газ для разгона акции протеста перед парламентом. Массовые народные выступления..

Протесты против закона об иноагентах: полиция Грузии оттесняет протестующих от парламента

Полиция Грузии применила водомёты и слезоточивый газ для разгона акции протеста перед парламентом. Массовые народные выступления вспыхнули в стране против законопроекта об иностранных агентах.

Очевидцы говорят, что на проспекте Руставели, главной улице в центре Тбилиси, полиция производила аресты.

Несколькими часами ранее произошли стычки. Демонстранты бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью и камни. Затем толпа людей окружила здание парламента, сдвинув металлические заграждения.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что раненые есть с обеих сторон, и что полиция будет реагировать на любые нарушения закона.

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Протесты вспыхнули после того, как депутаты в первом чтении поддержали закон об иноагентах. По мнению критиков, он может стать шагом к авторитаризму, а также помешать движению Грузии к Европейскому союзу.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили говорит, что положения об иностранных агентах соответствуют «европейским и мировым стандартам».

Однако глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что законопроект – «очень плохое событие» для страны, которое может серьёзно повлиять на её отношения с блоком.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он окажется на её столе, и что она на стороне протестующих.

Согласно документу, любые организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов». В противном случае им грозят большие штрафы.

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