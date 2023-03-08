Протесты против закона об иноагентах: полиция Грузии оттесняет протестующих от парламента

Полиция Грузии применила водомёты и слезоточивый газ для разгона акции протеста перед парламентом. Массовые народные выступления..
Дата загрузки: 2023-03-08
Очевидцы говорят, что на проспекте Руставели, главной улице в центре Тбилиси, полиция производила аресты.
Несколькими часами ранее произошли стычки. Демонстранты бросали в стражей порядка бутылки с зажигательной смесью и камни. Затем толпа людей окружила здание парламента, сдвинув металлические заграждения.
В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что раненые есть с обеих сторон, и что полиция будет реагировать на любые нарушения закона.
Протесты вспыхнули после того, как депутаты в первом чтении поддержали закон об иноагентах. По мнению критиков, он может стать шагом к авторитаризму, а также помешать движению Грузии к Европейскому союзу.
Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили говорит, что положения об иностранных агентах соответствуют «европейским и мировым стандартам».
Однако глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что законопроект – «очень плохое событие» для страны, которое может серьёзно повлиять на её отношения с блоком.
При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он окажется на её столе, и что она на стороне протестующих.
Согласно документу, любые организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов». В противном случае им грозят большие штрафы.
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