26-летний Ичэн Хуан сейчас мог бы быть в китайской тюрьме. Однако ему удалось бежать в Германию...

Бежавший из страны китаец рассказал, что происходило во время антиковидных протестов

26-летний Ичэн Хуан сейчас мог бы быть в китайской тюрьме. Однако ему удалось бежать в Германию. Теперь он рассказывает о своём участии в протестах против антиковидных ограничений, которые вспыхнули в Китае в ноябре прошлого года.

Он присоединился к маршам в Шанхае. Тогда тысячи людей выходили на невиданные до этого акции народного неповиновения по всей стране, требуя отменить строгую изоляцию и держа в руках чистые листки бумаги.

Хуан рассказывает, что сначала марши проходили спокойно, однако потом полиция начала аресты.

[Ичэн Хуан, участник антиковидных протестов]:

«Меня перевернули, и мой подбородок оказался на земле, на асфальте. Мои туфли и очки потерялись на улице Урумчи, на улице Мидл-Урумчи. И эта минута была самой страшной в моей жизни».

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Хуана посадили возле полицейского автобуса. Он рассказывает, что видел, как полиция избивала протестующих, включая молодых девушек. В то время посреди хаоса ему удалось ускользнуть. После этого он заперся дома и боялся выходить до тех пор, пока не получил немецкую визу и не покинул страну.

Теперь же понял, что молчать больше не может.

[Ичэн Хуан, участник антиковидных протестов]:

«Во время сурового карантина в Шанхае нас лишили человеческого достоинства. Это был болезненный опыт. У нас не было еды, почти три месяца мы не могли выйти из квартир. Власти нас обманули. Говорили, что закроют нас на три дня, а в итоге это продолжалось почти три месяца. Много людей умерло во время изоляции».

Правозащитники отмечают, что после протестов, которые проходили в десятках городов, китайская полиция допросила и задержала многих участников.

Сколько протестующих до сих пор остаются в заключении, неизвестно. Власти Китая официально протесты никак не прокомментировали. При этом Си Цзиньпин во время встреч с европейскими лидерами отметил, что за ними стоят «разочарованные студенты».

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