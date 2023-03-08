Четверых похищенных в Мексике американцев нашли, двое живы

Мексиканские полицейские охраняют территорию возле небольшого домика, где обнаружили четверых похищенных американцев. Они въехали на территорию..

Мексиканские полицейские охраняют территорию возле небольшого домика, где обнаружили четверых похищенных американцев. Они въехали на территорию Мексики на прошлой неделе, и вскоре после этого их силой увезли вооружённые боевики.

По данным полиции, двое граждан США найдены живыми, ещё двое мертвы. Их держали в деревне в 10 километрах от города Матаморос, где произошло похищение.

Место охранял 24-летний мужчина. Его арестовали.

Американцев похитили 3 марта, когда они приехали на белом минивэне из штата Техас в Мексику. Сначала вооружённые люди открыли по автомобилю огонь. Затем пересадили всех в другую машину и увезли.

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При этом на месте похищения также погибла 33-летняя мексиканка. Предположительно, попав под огонь.

Власти сейчас выясняют, что стало причиной инцидента. Предполагается, что на граждан США могли напасть по ошибке. Они, вероятно, пересекли границу с целью купить лекарства.

Среди выживших – мужчина с пулевым ранением в ногу, а также женщина, которая не пострадала. Их уже отправили домой.

Мексиканские официальные лица пообещали сотрудничать с США, чтобы найти преступников. Инцидент ещё раз привлёк внимание к уровню преступности в Мексике.

Тамаулипас – один из наиболее опасных штатов страны, где действуют наркокартели, воюющие за влияние. Здесь также часто похищают мигрантов.

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