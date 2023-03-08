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Четверых похищенных в Мексике американцев нашли, двое живы

Четверых похищенных в Мексике американцев нашли, двое живы

Мексиканские полицейские охраняют территорию возле небольшого домика, где обнаружили четверых похищенных американцев. Они въехали на территорию..

Дата загрузки: 2023-03-08

Четверых похищенных в Мексике американцев нашли, двое живы
Мексиканские полицейские охраняют территорию возле небольшого домика, где обнаружили четверых похищенных американцев. Они въехали на территорию Мексики на прошлой неделе, и вскоре после этого их силой увезли вооружённые боевики.

По данным полиции, двое граждан США найдены живыми, ещё двое мертвы. Их держали в деревне в 10 километрах от города Матаморос, где произошло похищение.

Место охранял 24-летний мужчина. Его арестовали.

Американцев похитили 3 марта, когда они приехали на белом минивэне из штата Техас в Мексику. Сначала вооружённые люди открыли по автомобилю огонь. Затем пересадили всех в другую машину и увезли.

При этом на месте похищения также погибла 33-летняя мексиканка. Предположительно, попав под огонь.

Власти сейчас выясняют, что стало причиной инцидента. Предполагается, что на граждан США могли напасть по ошибке. Они, вероятно, пересекли границу с целью купить лекарства.

Среди выживших – мужчина с пулевым ранением в ногу, а также женщина, которая не пострадала. Их уже отправили домой.

Мексиканские официальные лица пообещали сотрудничать с США, чтобы найти преступников. Инцидент ещё раз привлёк внимание к уровню преступности в Мексике.

Тамаулипас – один из наиболее опасных штатов страны, где действуют наркокартели, воюющие за влияние. Здесь также часто похищают мигрантов.
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